La Premier vuelve a la carga por Emery

En el Aston Villa interesa mucho el técnico vasco En su momento, fue el Newcastle el que intentó fichar al entrenador

El Aston Villa sigue en búsqueda de entrenador tras la destitución de Steven Gerrard el pasado jueves. Los 'villanos' perdieron toda la confianza en la leyenda del Liverpool tras sucumbir 3-0 en Craven Cottage contra el Fulham (3-0) y acabar al borde de las posiciones de descenso. Con el técnico inglés, los de Birmingham cosecharon tan solo tres victorias en doce partidos, situación que produjo el despido del ex jugador.

El sábado pasado, con Aaron Danks como interino en el banquillo, la victoria volvió, y de manera contundente, al Villa Park. No obstante, y a pesar del triunfo por 4-0 sobre el Brentford, la directiva 'villana' ve con buenos ojos la posibilidad de incorporar a la disciplina del equipo a un entrenador con un prestigio garantizado. Ahí es donde entra en escena Unai Emery. Según informa el Daily Mail, el entrenador guipuzcoano gusta mucho en Birmingham y el Villa buscará hacerse con sus servicios.

El equipo inglés no lo tendrá fácil, eso sí. Ya hace un año fue el Newcastle el llamó a las puertas de Emery y recibió un "no" como respuesta. En ese momento, Unai y su submarino amarillo se encontraban en plena campaña de Champions, por lo que el vasco no quiso escuchar más de lo necesario y ratificó su compromiso con el equipo groguet. "El Villarreal es mi casa y estoy comprometido al 100%. Honestamente, estoy agradecido por el interés de un gran club, pero aún más agradecido de estar aquí y por eso le comuniqué a Fernando Roig mi decisión de querer seguir formando parte de este proyecto", comentó Unai en ese momento.

No obstante, la Premier League no desiste y, de acuerdo a la prensa inglesa, con el Villarreal ahora fuera de Champions, la entidad 'villana' buscará ir a la carga por el ex del Sevilla y Valencia. No es sorpresa para nadie que los clubes se interesen en el vasco: sus éxitos europeos, tanto con los hispalenses como con el Villarreal, además de la experiencia que tuvo en el Arsenal, son motivos de peso para querer optar a su contratación.