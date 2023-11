Nicolas Jackson, del filial del Villarreal a ser el héroe en Londres

Nicolas Jackson fue el hombre del partido en la goleada del Chelsea por 1-4 ante el Tottenham Es el primer futbolista de los ‘Blues’ en anotar tres goles desde 2021

La noche de Nicolas Jackson será recordada por el jugador por mucho tiempo. El delantero del Chelsea remató una noche 'loca' en el derbi de Londres anotando un hat-trick en tan solo 20 minutos. Fue el primero en su cuenta particular con 'los blues', que no veían un triplete de un jugador de su equipo desde el octibre de 2021, cuando Mason Mount (actual jugaor del Manchester United) anotó tres ante el Norwich en la victoria por 7-0. El que era ex jugador del Villarreal bajo las órdenes de Unai Emery, revivió a un Chelsea necesitado de victorias para dar un golpe encima de la mesa en la Premier.

A sus 22 años, Nicolas Jackson se empieza a consolidar en la Premier League. Desde su llegada al conjunto 'blue' por 40 millones de euros, el senegalés ya ha alcanzado la media docena de goles, cinco de ellos en 10 partidos de Premier League y el gol restante en Carabao Cup. Cifras que le sitúan, en lo que a la competición doméstica se refiere, a la altura de Julián Álvarez, Anthony Gordon, Darwin Núñez o Bukayo Saka.

“Estoy muy contento. Han sido momentos difíciles para todos en el equipo. Estamos remontando poco a poco y estoy contento de haber marcado tres goles. Es mi primer triplete, así que estoy feliz de haberlo hecho con el club más grande de Inglaterra y de todas partes". Nicolas Jackson Jugador del Chelsea

Curiosamente, Jackson estuvo en el Villarreal donde brilló, pero por poco tiempo. Las lesiones le condicionaron y acabó tentado por las ofertas de la Premier League. En enero de 2023 estuvo a punto de ser traspasado al AFC Bournemouth, pero en el reconocimiento médico le detectaron una lesión en los isquiotibiales, de la que iba a tardar en recuperarse entre seis y ocho semanas, que frenaron el fichaje. Acabó saliendo a finales de junio una vez se acordó su venta al Chelsea por 40 'kilos'.

Su maduración en La Liga

Pese a que se formó en las categorías inferiores del Casa Sports de Ziguinchor, en septiembre de 2019 llegó a España para ingresar en la cantera del Villarreal C. F., para formarse en el equipo juvenil. Tras marcharse cedido al Mirandés y regresar al conjunto 'groguet', se le dio la oportunidad de saltar al primer equipo. Bajo las órdenes de Unai Emery primero, y Quique Setién posteriormente, Jackson desplegó su potencial futbolístico, pero las lesiones lo frenaron.

A pesar de ello, terminó el curso consiguiendo trece tantos y ayudó al equipo a clasificarse un año más para competiciones europeas.

Tres goles para reivindicarse

En Stamford Bridge esperaban mucho más de Nico Jackson. El senegalés no ha arrancado la temporada de mejor manera pero poco a poco empieza a verse los frutos en el tramo inicial de esta temporada.

"Siempre tengo que mejorar y trabajar más duro. Seguimos trabajando. El Tottenham tiene un estadio y una afición increíbles, así que teníamos que luchar y ganar el partido”, declaró el delantero senegalés en los micrófonos de Sky Sports tras el partido. Y es que cinco de los seis disparos efectuados por Nicolas Jackson en el Tottenham Hotspur Stadium fueron a portería". Nicolas Jackson Jugador del Chelsea

Preguntado por el hat-trick que permitió al Chelsea llevarse los tres puntos del Tottenham Hotspur Stadium, Mauricio Pochettino afirmó que “se trata de reforzar su confianza. Sabemos que cuando los delanteros no marcan, sufren. Es muy joven, llegó al club este verano, y no es fácil jugar en el Chelsea. Se trata de la historia, de ganar, de levantar trofeos. Espero que este hat-trick le permita jugar más relajado. La confianza está ahí y me alegro mucho por él porque se merece el empujón”, afirmaba el técnico argentino.

⭐️ Player of the Match, @ChelseaFC’s Nicolas Jackson

26 touches, 10 in opposition box

10/11 passes completed

36 off the ball runs

6 shots, 5 on target

Chelsea’s 1st PL hat-trick since Mason Mount in 7-0 win v Norwich, Oct 2021 pic.twitter.com/HzWp6Elsi4 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 6 de noviembre de 2023

Con Pochettino como técnico y Jakcson como principal punta de ataque, el club londinense espera recuperar su estatus de equipo grande en la Premier League para olvidar lo antes posible la desastrosa temporada que se vivió el curso pasado.