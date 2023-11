Sancho ya es historia en Old Trafford: ¡Expulsado del Whatsapp del equipo!

El jugador ha sido expulsado de la plataforma de mensajería utilizado por el equipo Tiene prohibido utilizar cualquiera de las instalaciones del club, incluida la cantina, y su comida se lleva a la sección de la academia, donde también se cambia en su propio vestuario

El divorcio entre el Manchester United y el Jadon Sancho no será ni mucho menos amistoso. La ruptura es total y no queda nada ya del idilio que tuvieron hace años. Ahora mismo la distancia y frialdad en la relación es cada vez mayor y prueba de ello es que el jugador ha sido expulsado del grupo de WhatsApp del Manchester United.

El técnico Erik ten Hag y el personal utilizan la plataforma de mensajería para enviar información clave a los jugadores del primer equipo. Ahora Sancho ya no la recibe, expulsado de la cotidianidad del grupo, casi ya como un apestado.

El jugador tiene prohibido entrenar con el primer equipo o utilizar cualquiera de sus instalaciones, incluida la cantina, y su comida se lleva a la sección de la academia, donde también se cambia en su propio vestuario.

Sancho, de 23 años, se quedó entrenando solo durante un enfrentamiento que comenzó después de que quedarse fuera tras la derrota por 3-1 en septiembre ante el Arsenal. Sancho apenas logró tres apariciones en la Premier League esta temporada antes de su suspensión.

Ten Hag dijo que su entrenamiento no había estado a la altura a lo que Sancho replicó en las redes sociales: "No permitiré que se digan cosas completamente falsas, me comporté muy bien en el entrenamiento esta semana". A pesar de eliminar la publicación, Ten Hag pidió una disculpa que nunca llegó. Sus compañeros de equipo le han pedido en varias ocasiones que se trague el orgullo y de marcha atrás, pero él se ha negado.