Kobbie Mainoo, el nuevo ídolo de Old Trafford

Estamos viendo los primeros pasos de un talento especial. Kobbie Mainoo brilló ante el Liverpool marcando su primer gol en Old Trafford a los 18 años. Canterano del club, el mediocentro de Stockport es la nueva ilusión del Manchester United y una pieza clave para soñar en una reconstrucción que parece que nunca llega.

El Liverpool empató en Old Trafford con un penalti de Salah en los minutos finales (2-2). Los de Klopp intentaron superar a Onana (28 remates) de todas las formas posibles, pero un gol de Bruno Fernandes en el minuto 50 y la genialidad de Mainoo en el 67' limitaron las opciones de los 'Reds', que perdieron dos puntos con el Arsenal y el Manchester City, que sí ganaron, en la lucha por la Premier League.

El joven inglés limpió las telarañas de la portería defendida por Kelleher con un disparo impecable, a la media vuelta y con una rosca preciosa, directo a la escuadra derecha que suponía el 2-1 y la remontada momentánea para los hombres de Ten Hag. Fue su primer gol en Old Trafford (el tercero de la temporada) para certificar poco a poco su consagración en la élite y seguir ilusionando a los aficionados mancunianos, que necesitan motivos atractivos para creer en su equipo.

UN TALENTO ESPECIAL

Nacido en el año 2005 y con solo 18 años, Mainoo se ganó un puesto en el once titular del Manchester United y debutó con los 'Three Lions' en el último parón de selecciones (siendo MVP en su primera titularidad) sin haber sumado minutos con la Sub-21. Ten Hag le ha dado las llaves del centro del campo, situándolo al lado de Casemiro y por detrás de Bruno Fernandes. Una irrupción con pocos precedentes que, en gran parte, ayuda a confirmar el increíble talento de la última generación de futbolistas ingleses.

Kobbie Mainoo, en la convocatoria con Inglaterra / AP

Mainoo no se esconde, no le pesa la presión. Lejos de limitarse a no perder el balón ni a cometer errores importantes, el jugador del Manchester United apuesta por todo lo contrario. "Vimos que había esa valentía para entrar y la capacidad técnica para recibir, cuando está presionado, para encontrar un pase y manejar el balón en espacios cerrados", destacó Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, sobre él.

"KOBBIE LO HA DEMOSTRADO"

"Si eres lo suficientemente bueno, eres lo suficientemente mayor para jugar y Kobbie lo ha demostrado", afirmó Ten Hag sobre su pupilo. Mainoo reúne las condiciones ideales para liderar el centro del campo de los 'Red Devils', destacando principalmente en el manejo de balón.

El de Stockport reúne descaro, capacidad de decisión en momentos donde cuesta elegir la mejor opción, agilidad, explosividad y mucha habilidad para el regate. También ha demostrado tener gol, con un disparo imponente, buscando las esquinas de la portería, y con la red entre ceja y ceja. El gol ante el Liverpool lo refleja a la perfección. Fue capaz de definir a las mil maravillas sin la necesidad de tener los tres palos en su campo visual.

Kobbie Mainoo, en el momento del golpeo que significó el 2-1 ante el Liverpool / EFE

Pero lo más importante, y lo que lo destaca como un jugador a tener verdaderamente en cuenta, es su gran personalidad acompañada de liderazgo. Ya se ha ganado el cariño de toda la afición, hasta el punto que su irrupción ha significado un rayo de luz en un Manchester United que vive en la sombra.