Klopp zanja el 'tema Bellingham': "No sé por qué hablamos de lo que no nos podemos permitir"

Klopp deja claro que el Liverpool ha abandonado la puja por Bellingham El técnico ha sido contundente en la rueda de prensa previa al partido contra el Leeds

El Liverpool ha pasado página. Así de claro lo ha dejado su técnico, Jürgen Klopp, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Leeds. Hace algunos días conocíamos que el Liverpool se había retirado de la puja por Jude Bellingham, actual mediocampista del Borussia Dortmund. Ahora, ha sido el mismo Klopp quien ha admitido que se trata de un fichaje que no está a su alcance.

"No hay nada que decir, para ser honesto", dijo Klopp de forma contundente. "Si no hablamos de jugadores que firmamos o no firmamos, ¿por qué hablamos de este tipo de especulaciones y de este tipo de noticias? Realmente no hay nada que decir", zanjó.

El entrenador del Liverpool ha sido claro con los motivos. Todo apuntaba a que el equipo inglés no puede asumir el precio que el Dortmund pide por el jugador, y así es: "Siempre ha sido así. Nunca ha cambiado. No se trata de Jude Bellingham mi respuesta ahora... pero nunca entiendo por qué hablamos constantemente de cosas que teóricamente no podemos tener. No podemos traer a seis jugadores en verano de 100 millones de libras cada uno. Tienes que darte cuenta de lo que puedes hacer y luego tienes que trabajar con eso".

De hecho, Klopp se ha sacado de la manga una metáfora para ejemplificar lo irónico de la situación: "No somos niños. No le preguntarías a un niño de cinco años '¿Qué quieres para Navidad?' y, si te dice que quieren un Ferrari, no dirías que es una buena idea. Dirías que es demasiado caro y no puedes conducirlo. Si este niño es infeliz toda su vida porque no puede conseguir un Ferrari, sería una vida triste. Lo que sea que necesitemos y queramos, intentamos absolutamente todo para conseguirlo, pero hay momentos en los que tienes que aceptar que no es posible, dar un paso al costado y hacer cosas diferentes".