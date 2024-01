Junior Firpo empieza 2024 con un partidazo en Leeds

2024 comienza de una forma brillante para Junior Firpo. El lateral hispano-dominicano fue la estrella del primer partido del nuevo año del Leeds United en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés. Un concluyente 3-0 contra el Birmingham City en el que Firpo dio el pase decisivo en dos de las tres dianas e incluso estuvo a punto de ver puerta en los últimos minutos.

El que fuera jugador del Barça entre 2019 y 2021 se convirtió en el mejor revulsivo de su equipo, ya que no salió en el once inicial del técnico alemán Daniel Farke. Una lesión del otro lateral izquierdo del Leeds, Samuel Byram, le permitió entrar en el campo en el minuto 18. Junior Firpo realizó uno de los mejores partidos desde que milita en los 'Peacocks'. No participó en la acción del 1-0, pero sí en la del segundo gol del partido, al filo del descanso, asistiendo a Daniel James.

En la segunda parte, Firpo volvió a conectar con otro compañero, el neerlandés Crysencio Summerville, para anotar el 3-0 que dejó sin opciones al Birmingham City, entrenado por el conocido exjugador Wayne Rooney y que ocupa la vigésima posición entre los 24 equipos que disputan la Championship esta temporada.

Para el Leeds United, el triunfo en el primer partido del año suponía acabar con una mala racha a partir del Boxing Day, ya que los de Farke habían perdido sus dos últimos partidos contra Preston y West Bromwich Albion, ambos a domicilio. El regreso a Eliand Road ha cambiado las cosas para un equipo que aspira a regresar a la Premier League después del descenso de la temporada pasada y que actualmente está en posición de play-off, a siete puntos de la segunda plaza de ascenso directo, que ocupa el Ipswich Town.

TEMPORADA IRREGULAR

El gran partido de Junior Firpo le permite sonreír después de un inicio de temporada bastante irregular. De hecho, se perdió los primeros partidos de Liga por una rotura de ligamento colateral de la rodilla y no entró en una convocatoria hasta la jornada 15, en la visita del Leeds United al Leicester. Tan solo había jugado 6 de los 26 encuentros de su equipo en esta campaña, ninguno de ellos entero. Solo fue titular en el campo del Rotherham United y únicamente ha disputado 205 minutos de juego.

La lesión de Byram y su excelente actuación este lunes le pueden abrir las puertas a la titularidad en los próximos partidos, en los que el Leeds United intentará acercarse a las posiciones de ascenso directo. Junior Firpo intentará que 2024 sea su gran año.