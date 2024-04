La impactante campaña de Guardiola con Puma

Poco después de cerrar un importante acuerdo con el Manchester City, PUMA incrementó su compromiso mediante una asociación con el entrenador del equipo, Pep Guardiola. La alianza consiste en que el entrenador catalán lucirá productos de la marca dentro y fuera el campo, ayudará a desarrollar prendas técnicas para el futuro, gracias a su experiencia y participará en varias campañas como embajador de la firma.

“Estamos encantados con esta nueva asociación con Pep. Primero como jugador y ahora como entrenador, ha demostrado una inmensa inteligencia futbolística y ética de trabajo, combinado con un implacable impulso para mejorar y aprender continuamente”, dijo Johan Adamsson, Sports Marketing & Sports Licensing de PUMA, tras alcanzar el acuerdo.

Fruto de esta asociación, y tras el trepidante empate en el partido de ida de cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid, disputado en el Santiago Bernabéu, Pep Guadiola ha publicado en sus redes sociales una nueva campaña con la firma.

La publicación, sencilla y minimalista, se trata de una foto del rostro de Guardiola con dos pumas, el logotipo de la marca, en sus dos ojos. Una mirada penetrante, que llama la atención. Como el comentario que acompaña la publicación y la parte inferior de la campaña. 'FOREVER. FASTER'. (Para siempre. Más rápido). 'See the game like we do'. (Ve el juego como lo vemos nosotros).