Hazard: "¡No quiero parecerme a Peppa Pig!"

Con apenas 32 años de edad, Eden Hazard decidió retirarse. Después de su complicada etapa en el Real Madrid, el belga anunció a través de sus redes sociales que dejaba el mundo del fútbol profesional. De esta forma, el atacante se retiró tras 16 temporadas en la élite y 4 en el Real Madrid, donde nunca pudo acabar de brillar.

Se dice que uno vuelve donde más feliz ha sido, y será el caso de Eden Hazard. El ya exfutbolista volverá a Stamford Bridge, estadio del Chelsea, para disputar un partido benéfico que organiza UNICEF el próximo 9 de junio.

Concretamente, el belga formará parte del World XI FC Soccer Aid, un equipo repleto de futbolistas, en activo o retirados, y estrellas de otros ámbitos. Este combinado se enfrentará a otro conjunto con el mismo tipo de jugadores.

El propio Hazard fue el encargado de difundir esta información con un vídeo publicado en sus redes sociales. El belga se mostró contento de regresar a la que considera una de sus 'casas' futbolísticas.

En motivo de este enfrentamiento, Eden concedió una entrevista al medio inglés 'Standard'. El ex del Madrid bromeó sobre su estado físico: "¡No quiero parecerme a Peppa Pig! Juego tenis, pádel, corro un poco, juego al fútbol y me mantengo activo. Es un amistoso, pero cuando juegas, quieres ganar. Hoy he visto al equipo. Es bastante bueno con algunos excompañeros y buenos amigos. Así que divirtámonos y marquemos goles para hacer felices a los aficionados".

Al ser preguntado por si podría haber seguido jugando profesionalmente, Eden manifestó que "creo que sí, pero decidí que ya no jugaba al fútbol porque tenía muchas lesiones y no me arrepiento". "Extraño un poco el fútbol, especialmente estar con los muchachos en el vestuario, pero ahora puedo hacer lo que quiera. Tengo hijos y una familia. Puedo ir a Bélgica para ver a mi familia, a mis hermanos y a mis padres. Puedo hacer muchas cosas", añadió.

Además, no quiso 'mojarse' sobre su futuro más cercano: "No sé lo que vendrá. No creo que vaya a entrenar a nivel profesional, pero sí a juveniles. Tengo hijos y quiero enseñarles a jugar".