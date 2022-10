Guardiola, sobre los cánticos de la afición del City en Anfield: "No nos representan"

El técnico catalán compareció en rueda de prensa con motivo del partido contra el Brighton Pep fue tajante sobre los cánticos de su afición en Liverpool en el último partido

Pep Guardiola fue claro respecto a lo que pasó en Anfield el domingo pasado. “No los escuché, pero si pasó, lo siento mucho. No representan lo que somos como club ni como equipo”, respondió el catalán cuando le preguntaron por los cánticos de la afición 'citizen' en el estadio del Liverpool en la última jornada. Durante el encuentro, que acabó con la imbatibilidad del Manchester City tras el triunfo del equipo de Klopp (1-0), se escucharon cantos en la grada visitante en burla de la Tragedia de Hillsborough, en la que 97 aficionados del Liverpool perdieron la vida durante un partido copero contra el Nottingham Forest.

Las burlas de la afición del City, que han causado indignación en Inglaterra, suponen uno de los últimos episodios desdeñables entre ambas aficiones. Después del partido hubo lanzamientos de objetos contra el autobús del equipo de Guardiola, y no es la primera vez que pasa. El entrenador catalán también denunció que le tiraron monedas en Anfield. En los últimos años ha habido un crecimiento de la enemistad entre ambas aficiones ante los éxitos deportivos de los dos equipos. "Estoy seguro de que, al menos por nuestra parte, no se ha vuelto tóxica la rivalidad con el Liverpool", opinó Pep al respecto.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Activa tu cuenta y podrás disfrutar dde los contenidos en vivo!

Más allá de los incidentes durante el juego contra los de Klopp, Guardiola también dedicó algunas palabras al partido del fin de semana contra el Brighton, y más en concreto al entrenador rival, el italiano Roberto De Zerbi. El estratega, que aterrizó en el equipo de Sussex del Este tras la marcha de Graham Potter al Chelsea, no ha arrancado con el mejor pie con el equipo 'seagull': ha cosechado dos empates y dos derrotas en sus cuatro partidos dirigidos. "Me alegra mucho de que esté aquí. Vi los dos últimos partidos y ya están jugando de la manera en la que él quieren que juegue. Su impacto en Inglaterra será enorme. Le felicité por teléfono cuando le dieron el trabajo", comentó Guardiola sobre De Zerbi. Contra el Brighton, el City buscará no distanciarse más del Arsenal, con quienes ya tienen una desventaja de cuatro puntos.