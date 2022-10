La madre de una víctima de Hillsborough pide hablar con Guardiola

Margaret Aspinall ha pedido hablar con el técnico para erradicar los cánticos ofensivos de la afición 'citizen' En el partido entre el Liverpool y el City se escucharon cánticos desagradables de la tragedia

Los partidos entre el Liverpool y el Manchester City son, en su gran mayoría, un gran espectáculo. Estos enfrentamientos entre dos de los mejores equipos del mundo siempre dan que hablar futbolísticamente. El partido del domingo no fue una excepción, ya que, aunque vimos menos goles de lo que nos tienen acostumbrados ambos equipos, fue un partido vibrante.

Sin embargo, una de las noticias negativas del encuentro, fueron unos cánticos de la afición "citizien" sobre la Tragedia de Hillsborough (1989), en donde murieron hasta 97 personas, todos aficionados del Liverpool. El equipo "red" tuvo que hacer un comunicado oficial lamentando estos cánticos.

Pero la cosa no quedó ahí. Margaret Aspinall, madre de una de las víctimas de la tragedia, ha pedido hablar con Pep Guardiola personalmente para erradicar estos cánticos. "Le diría a Pep que no hay ningún tipo de excusa para esos cánticos. Sí, los aficionados pueden hacer sus bromas y sus chistes, pero no si tienen que ver con tragedias o con racismo". Aspinall ha lamentado el comportamiento de estos aficionados y su poca empatía con la familia de las víctimas. "Sé que no son todos los aficionados, no puedes culparlos a todos, pero hay gente malvada, maleducados, que son idiotas."

También ha declarado que la seguridad de hoy en día en los estadios es, en parte, por lo sucedido en 1989. "97 personas están en una tumba por la seguridad de los que van ahora a los estadios. Deberían agradecérselo, no reírse de ellos".

Además de querer hablar con Pep, Aspinall exigió a la Premier y a la FA Cup que imponga sanciones tanto a los aficionados que canten este tipo de cosas, como a los clubes que lo permitan.