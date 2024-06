Navarro: "Hay que hacer cambios, no hemos llegado a los objetivos"

Juan Carlos Navarro ha comparecido ante los medios de comunicación tras la eliminación del Barça por un contundente 3-0 a manos del Real Madrid en las 'semis' del Playoff de Liga Endesa, y ha admitido que este verano "hay que hacer cambios que ya no se han llegado a los objetivos".

"Ha sido una temporada en la que no hemos llegado a los objetivos, era una temporada de transición, como todo el mundo sabe, con muchos cambios, pero por ejemplo, no se aprovechó el quinto partido en casa ante Olympiacos, perder una semifinal 3-0- y estamos decepcionados por lo que ha pasado", comentó un Navarro que no quiso evitar la decepción por haber cerrado la temporada en blanco.

Habrá cambios

"En unos días haremos una reflexión, y junto a Josep Cubells, os emplazamos a una rueda de prensa para que veais las decisiones. Personalmente, creo que hay que hacer cambios porque no hemos llegado al objetivo que queríamos todos".

La continuidad de Grimau

Sobre la continuidad de Grimau, Navarro ha dicho que hay que hablar con él para reflexionar bien la decisión: "No todo ha sido el entrenador, sin duda. Algunos jugadores no han estado a la altura. Bueno, todos no hemos estado a la altura. Hemos cometido errores, de todo se tiene que aprender, y con ganas de que llegue la temporada que viene y comenzar. No puedo responder si Grimau seguirá como entrenador, pero sin duda, cambios habrá".

'Palo' a Kalinic: "Llevaba tiempo sin estar bien"

Además, Navarro no ha dudado en señalar la actitud de algunos jugadores: "Lo dije en diciembre, no me ha gustado la actitud de algunos jugadores, y una decisión técnica ha sido de Nikola Kalinic no estuviese en pista. Llevaba un tiempo sin estar bien en cancha, y ha sido una decisión técnica, pero también hay otros jugadores. Estamos en el Barça, el nivel es muy bueno, pero como ha dicho Grimau, no hemos llegado. Estoy con ganas de empezar otra vez, de hablar con todo el mundo, jugadores y staff, para hacerlo mejor el año que viene".

Perdón a la afición

Navarro también ha querido mandar un mensaje a la afición: "Les quiero pedir perdón. Han estado de 10 desde el primer momento, ha habido más afluencia que nunca. El equipo lo ha intentado en este último partido, no se le puede achacar nada. Podríamos entrar en el tema arbitraje, creo que estamos súper, súper condicionados siempre, y la expulsión de Vesely ha sido clave, como fue en la final de Copa. A la afición les digo que lo vamos a seguir intentando como hasta ahora. Vamos a hacer retoques, seguro, para competir más. La temporada en Europa creo que es correcta", comentó.

"La apuesta era arriesgada y no ha salido bien"

Por último, y preguntado por la magnitud de los cambios, Navarro ha dicho que no será una revolución: "A veces, dos o tres piezas son muy importantes. Hay que hablarlo con Mario Bruno Fernández. El staff ha trabajado muchísimo, pero no ha salido bien. Era una apuesta, era un cambio radical, con un presupuesto mucho más bajo y entrenador nuevo, y no ha salido bien. Ahora, a pensar de cara al futuro" concluyó".