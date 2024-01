Grandes 'golpes' en Old Trafford sin conseguir el K.O.

Manchester United y Tottenham protagonizaron un auténtico partidazo en Old Trafford. Ritmo, atrevimiento, ocasiones... Pero sin victoria. Los de Ten Hag y los de Postecoglou jugaron sin complejos, en busca de los tres puntos, y acabaron empatando en un partido que Hojlund abrió a los 3 minutos. Richarlison empató en el 19' pero Rashford pondría por delante a los locales antes del descanso, en el 40'. Bentancur slló el definitivio 2-2 en la primera acción del segundo asalto.

La Premier tiene otro ritmo. Old Trafford acogió un auténtico 'correcalles' en el que hubo incontables ocasiones para ambos equipos. El partido arrancó con un gol, el segundo de Hojlund en Premier League. El joven ariete cazó un balón muerto en el área tras un a jugada individual de Rashford y fusiló a Vicario desde dentro del área para adelantar a los de Ten Hag en el minuto 3 de partido.

Tras el gol, el Tottenham creció un poco, hundiendo con facilidad a los 'red devils'. Pero solo sacaron disparos tímidos que Onana pudo blocar sin problemas. Los de Postecoglou siguieron apretando y encontraron el premio en el 20' en un saque de esquina. Richarlison igualaba acariciando con la cabeza un gran envío de Porro al primer palo.

RASHFORD VOLVIÓ A SER RASHFORD

Cuando más dominaba el Tottenham, llegó el segundo del United, que solo hacia daño con aventuras en solitario de Rashford. Tras un intercambio de golpes, el inglés finalizaría ante Vicario con mucha clase, al palo largo y raso, tras una buena pared con Hojlund, en el 40'.

Los últimos minutos del segundo tiempo fueron de infarto. Primero la tuvo el United, pero Rashford se 'emborrachó' de balón y no aprovechó el pase de Hojlund. Sin embargo, el Tottenham tuvo dos muy claras para empatar: un disparo demasiado cruzado de Werner en el 45' y un cabezazo del Cuti Romero que se estampó en el travesaño, ya en el tiempo añadido.

Pero el Tottenham demostró que la charla en el descanso fue fructífera. Gol en el 46' tras una buena combinación de Werner con Bentancur dentro del área del United para dejar absolutamente todo abierto en el segundo asalto que acababa de empezar.

TODOS QUERÍAN LOS TRES PUNTOS

Mismo guion que en el primer tiempo, intercambio de golpes que no premiaron a ningún equipo. Hojlund, mucho más suelto que en otras ocasiones, retó a toda la defensa del Tottenham. Por dentro, por fuera... Fue un dolor de cabeza para la zaga de los 'spurs', que trataron de acosarle constantemente para que no recibiera cómodo. También las aventuras en solitario de Rashford, que entre Porro y Romero cerraban bien. Por parte del Tottenham, los ataques lo comandó Werner.

Finalmente, nadie encontró el gol de la victoria pese a las incontables ocasiones en las dos áreas y se firmaron unas tablas en Old Trafford que no contentó a ninguno de los dos conjuntos, que no renunciaron a los tres puntos nunca.