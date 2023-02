Ganar para calmar las aguas ‘citizens’

Con una posible sanción sobrevolando el Etihad Stadium, al City solo le vale vencer para seguir en la pelea

"Ya hemos estado en divisiones inferiores. Volveríamos”, decía Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al partido ante el Aston Villa. Una conferencia ante los medios más que esperada tras el anuncio de la Premier League a principios de semana. Unas presuntas irregularidad en el control financiero de la competición inglesa podrían acabar en una sanción grave para los intereses de un Manchester City que suma demasiados tropiezos en liga. El último, precisamente en la última jornada, ante el Tottenham. El City no pierde dos partidos seguidos de liga desde 2018.

Ganar siempre facilita las cosas y el conjunto de Pep Guardiola necesita ganar como el comer. Primero porque la pelea ante el Arsenal por el título no permite dejarse más puntos. Después, porque entre tanta polémica, lo fácil es desconectar de lo deportivo.

Delante, un Aston Villa de buen recuerdo en el Etihad. La pasada temporada, en la última jornada, los ‘citizens’ remontaron un 2-0 en contra en la segunda mitad para vencer 3-2 y proclamarse campeones, un año más, de la Premier League.

El City no es precisamente un rival con buen balance para el Aston Villa. Suman 12 derrotas de forma consecutiva a domicilio ante los ‘sky blue’, pero esta temporada ya saben lo que es arañar puntos ante el conjunto de Guardiola.

En el partido de a primera vuelta, el pasado 3 de septiembre, el Aston Villa arañó un empate a uno con un gol de Bailey en el tramo final que neutralizaba el tanto de Erling Haaland.

Pep, la maldición de Emery

Peleaba por no descender cuando Steven Gerrard fue destituido. Entonces llegó Unai Emery. Desde que tomó las riendas el técnico español del banquillo de los ‘villanos’, el conjunto de Birmingham ha escalado hasta la undécima posición en la Premier League. Pero no invita al optimismo el balance entre Pep y Unai. El técnico de Santpedor no ha perdido nunca en las 12 veces en las que se han enfrentado con ocho victorias para el entrenador catalán y cuatro empates.

Así pues, a partir de la 17:30h, regresa a la competición un City en el que bajan las aguas revueltas. Ganar las calmaría. Como mínimo un poco.

Alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Lewis, Akanji, Laporte, Ake; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish.

Aston Villa: Dibu; Cash, Konsa, Mings, Moreno; Kamara, Luiz, Ramsey; Buendía, Watkins, Bailey.

Árbitro: Robert Jones.