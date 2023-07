Gabriel Jesús desvela que Pep Guardiola le hizo llorar en una concentración

Gabriel Jesús explicó que, durante su etapa en el Manchester City, Pep Guardiola el le hizo llorar en la concentración previa a un partido de Champions Fue en un encuentro de los 'Citizens' contra el PSG en octubre de 202, en el que los citizens ganaron 2-1 con el brasileño marcando el gol de la victoria

Los jugadores aprovechan sus vacaciones para descansar y desconectar, concediendo entrevistas más distendidas en medios de comunicación e influencers para repasar lo más destacado de la última temporada o simplemente vivencias y anécdotas que les hayan marcado. Uno de ellos ha sido Gabriel Jesús.

El delantero brasileño, actualmente en el Arsenal, ha vivido una temporada irregular. Tras un buen inicio, una lesión de rodilla durante el Mundial le hizo perderse buena parte del curso. El jugador ha visitado el pódcast Denilshow, dirigido y presentado por el ex futbolista del Betis y el periodista Chico García.

Allí Jesús ha explicado entre otras vivencias que le han marcado a lo largo de su carrera deportiva, que Pep Guardiola le hizo llorar. El hecho se produjo en la previa del partido de la fase de grupos de la Champions entre el Manchester City y el PSG de la temporada 2021-2022.

El entrenador de Santpedor apostó por salir de inicio con el ucraniano Zinchenko, actualmente también en el Arsenal, de delantero centro en vez de lateral izquierdo, su posición habitual, dejando así al brasileño en el banquillo. El brasileño no lo entendió, más cuando en el entrenamiento habían probado con él en punta de ataque, por lo que decidió marcharse sin comer a la habitación y llorar. "Llamé a mi madre, necesitaba hablar: 'Me quiero ir, me voy a casa, porque él lo puso y no me puso a mí. Me volví loco'". Jesús no salió a calentar en ese partido como represalia.

Pero el destino siempre es caprichoso y quiso que las lágrimas de rabia acabaran convirtiéndose en alegría. El brasileño sustituyó al ucraniano en el único cambio del partido que hizo Guardiola y surtió efecto, ya que en el minuto 76, el delantero marcó el gol de la victoria para los citizens.