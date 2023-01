Críticas a Casemiro en Inglaterra por su juego al límite

Será baja por sanción ante el líder Arsenal, por acumulación de cartulinas, en un duelo liguero de importancia El empate ante el Crystal Palace les deja, al conjunto de Ten Hag, a ocho puntos de diferencia con el Arsenal

El ex del Real Madrid, Casemiro, está viviendo el enfado de los aficionados en Inglaterra tras una dura entrada que realizó sobre Wilfried Zaha, en el encuentro ante el Crystal Palace (1-1).

El centrocampista vio la tarjeta amarilla tras su comprometedora acción defensiva. Más allá de las críticas por la dureza de la entrada, los aficionados del Manchester United están también molestos ya que el brasileño será baja por sanción ante el líder Arsenal, por acumulación de cartulinas, en un duelo liguero muy importante para ambos conjuntos.

Unnecessary challenge. Looks like Casemiro wanted that yellow card.



Was he trying to avoid playing their next game deliberately?!pic.twitter.com/2bhhYmKm03