El City va a por el liderato

Haaland sigue con fiebre y Pep confirmó que le esperarán hasta el último momento Chelsea y Liverpool también juegan el sábado

Sabiendo que juega antes que el Arsenal, primero en la clasificación de la Premier League, el Manchester City de Pep Guardiola aspira a robarle esa posición y dormir como líderes en su encuentro ante el Leicester City abriendo la jornada sabatina.

Los ‘foxes’ vienen en franca recuperación después de un comienzo de liga bastante difícil, y acumulan ahora dos victorias seguidas para presumirlas ante el todopoderoso mancuniano, que entre semana sumó un empate sin goles ante el Borussia Dortmund por Champions en el grupo que lidera cómodamente y en el que ya está clasificado para la siguiente fase.

Aquel choque en Alemania estuvo marcado por el penalti fallado por Riyad Mahrez, quien se espera que salga del once hoy contra el Leicester, y el cambio en la media parte que terminó retirando del terreno de juego a Erling Haaland. El ariete noruego presentaba un cuadro febril que le ha tenido en duda los últimos días para ser de la partida este fin de semana.

De no poder actuar, la prensa británica apunta que su reemplazo en el once será la inclusión de Julián Álvarez, que oficiará de delantero centro con Phil Foden y Jack Grealish como escuderos en las bandas. Pep confirmó que esperarán hasta el último momento para descartar al ariete noruego del once.

Por su parte, el Liverpool y el Chelsea también verán acción hoy. Los ‘reds’ de Jürgen Klopp medirán fuerzas con el Leeds y su escandalosa racha de malos resultados, acumulando ya cuatro juegos seguidos con derrotas y hundido en la zona roja. Será una parada relativamente cómoda para los ‘scousers’, que necesitan recuperarse de la derrota sufrida ante el Nottingham Forest el pasado fin de semana.

Por su parte, el Chelsea visitará al Brighton en el reencuentro de Graham Potter con el equipo al que entrenó durante cuatro temporadas. De Zerbi, su reemplazante en los ‘Seagulls’, todavía no ha conseguido victorias.

ALINEACIONES PROBABLES:

LEICESTER-MANCHESTER CITY:Leicester City: Ward; Castagne, Faes, Amartey, Justin; Soumare; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy.

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Akanji, Laporte; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Alvarez, Grealish.

BRIGHTON-CHELSEA:Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Caicedo, Mac Allister, Estupinan; Gross, Trossard, Welbeck.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Chalobah, Thiago Silva; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Mount, Sterling, Aubameyang.

LIVERPOOL-LEEDS:Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Salah, Fabinho, Thiago, Elliott; Firmino, Nuñez.

Leeds: Meslier; Kristensen, Koch, Llorente, Struijk; Adams, Roca; Harrison, Aaronson, Sinisterra; Bamford.