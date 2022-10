Grealish: "Con Guardiola no te quejas, es el mejor entrenador"

El jugador más caro de la historia del City habló sobre su proceso de adaptación en Manchester También se refirió a cómo es tener a Pep Guardiola de entrenador

Jack Grealish no acaba de cuajar en el Manchester City. El ex jugador del Aston Villa, fichado en el verano de 2021 por 117 millones de euros, se ha perdido siete de los trece partidos que su equipo ha jugado. Entre suplencias y bajas por dolencias físicas, Grealish no ha empezado con regularidad su segunda temporada en el Etihad Stadium.

Ya tras su primer año bajo las órdenes de Guardiola, Grealish no cumplió las expectativas puestas sobre él, ya no solo por su rendimiento deportivo, sino que también por sus acciones fuera de las canchas. En la temporada 2021-22 jugó 39 partidos y su aportación ofensiva quedó en nada más seis goles y cuatro asistencias. Poco a poco, el jugador ha perdido peso en el esquema del equipo. "Pensé que iba a ser más fácil adaptarme al City", confesó el jugador en una entrevista con L'Equipe. "Cuando llegué pensé que solo era fútbol y que sería sencillo. Pero la realidad es que he tenido que adaptarme a un nuevo club, a un nuevo entrenador y compañeros y además integrarme de la manera que Pep estaba esperando", explicó el atacante de 27 años.

Su velocidad, capacidad de desborde y creatividad en ataque fueron algunos de los motivos por los que el City se fijó en él. En el Villa Park, admite Grealish, "tenía más libertad para jugar". El jugador cree que ese es uno de los motivos por los cuales le está tomando más tiempo adaptarse al campeón inglés. "En el Aston Villa yo en teoría jugaba por la izquierda, pero durante los partidos tenía permiso para cambiar de posición si lo sentía necesario", declaró el jugador. "Con Guardiola es diferente. Él me dice que me sienta libre, pero en una posición específica dentro de la estructura del equipo. Si estás en la izquierda, ahí te quedas y no te quejas porque él es el mejor entrenador", comentó.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Los 117 millones que pagó el City por sus servicios son una dura carga, admite Grealish. "A los medios de comunicación a veces quiero decirles que me dejen en paz y que se ocupen de otra persona para así yo poder concentrarme en mi juego", se sinceró el ex capitán del Villa. Sobre sus bajas estadísticas en ofensiva, el jugador se defiende y afirma que su rol en el esquema de juego es otro. "Claro que me gustaría sumar más goles y asistencias, pero no soy ese tipo de jugador. Puedo ofrecer otras cosas a mi equipo, por ejemplo, atraer a dos o tres oponentes hacia mí, lo que libera espacios para mis compañeros. A veces se puede tener una muy buena actuación como delantero sin marcar", justificó.