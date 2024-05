Puente critica que Feijóo "apoye" a Milei antes que "a su Gobierno": "Es imposible distinguirle de la extrema derecha"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno, Óscar Puente, ha criticado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apoye al presidente de Argentina, Javier Milei.

"Que entre apoyar a su Gobierno o a Milei iba a elegir a Milei no cotizaba. Ya pide que le hagan un sitio en el mitin con Abascal el 18 de mayo. Es imposible distinguirle ya de la extrema derecha", ha señalado este sábado Puente en una publicación en la red social X.

El ministro ha respondido así al líder popular, que ha pedido su dimisión o su cese por sus declaraciones sobre el presidente de Argentina, Javier Milei.

"Hoy el señor Puente debería dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado, porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España", ha declarado Feijóo en un mitin en Badalona (Barcelona), donde ha alertado de que "acaban de crear una crisis política con un país hermano como es la República de Argentina".

El ministro Óscar Puente acusó al presidente Argentino de ingerir "sustancias". "He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no", declaró este viernes Puente en un coloquio sobre comunicación y redes sociales celebrado este viernes en Salamanca.

El presidente argentino viajará dentro de dos semanas a España para acudir a un acto de Vox, pero no está previsto que se reúna ni con el Rey Felipe VI ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras la victoria de Milei en las alecciones argentinas, el Gobierno de España deseó "éxito" a los argentinos en la nueva etapa que se iniciaba tras haberse pronunciado "democráticamente" en las presidenciales, pero no felicitó expresamente al presidente de Argentina por su elección.