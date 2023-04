"El Chelsea ha de recortar su plantilla: lo ha comprado todo y ahora tienen un problema"

El exfutbolista Michael Owen criticó la política de fichajes del conjunto londinense y avanzó cuál sería su futuro inmediato "Yo traería de vuelta a Lukaku. Necesitan a alguien que les marque goles y que haya jugado en la Premier League", apunta el ex del Aston Villa Gabby Agbonlahor

Después de 16 fichajes y una inversión de 600 millones de euros, la temporada del Chelsea ya ha terminado. El equipo inglés se ha quedado sin objetivos y ahora es tiempo de analizar el fracaso. Más cerca de los puestos de descenso que de la zona europea, a los blues ya no les queda nada.

Se han alzado muchas voces críticas con el despilfarro del Chelsea y sus nulos resultados. Una de las más autorizadas, la del exjugador Michael Owen, que no entiende como con tantos fichajes no reclutaran a un goleador: "Es uno de los grandes misterios de todos los tiempos, ¿cómo te puedes gastar 600 millones y no traer un jugador que tenga influencia en los goles? Parecen sin mordiente arriba. Parece que el Chelsea no va a marcar. Casi lo han hecho al revés. Han comprado a todo el mundo y ahora tienen un gran problema. Creo que lo primero que tienen que hacer es recortar la plantilla".

Owen cree que el Chelsea tiene una plantilla demasiado larga y que eso es un quebradero de cabeza para cualquier entrenador: "Eso agota a los entrenadores. Estoy seguro de ello. Cuando entras en un campo de entrenamiento y tienes 30 jugadores, puedes apostar tu último euro a que habrá gente llamando a tu puerta. Te agota".

Owen considera además que el Chelsea tiene ahora un gran problema porque no le será fácil aligerar su plantilla: "El error que cometieron al comprar tantos jugadores les va a afectar donde más duele, en el bolsillo, porque ahora van a tener que deshacerse de jugadores. Algunos jugadores no querrán irse, así que tendrán que pagarles. Ha sido un error muy caro".

Otro exfutbolista, Gabby Agbonlahor, dio un nombre para reflotar al equipo londinense: “El Chelsea sólo necesita un delantero. Tener a Ziyech, Pulisic y no poner a Aubameyang en la plantilla de la Champions League... no tiene sentido para mí. Yo traería de vuelta a Lukaku. Necesitan a alguien que les marque goles y que haya jugado en la Premier League. Si nos fijamos en el Chelsea de ayer contra el Real Madrid, Lukaku habría marcado al menos un par de goles. Reece James estaba metiendo el balón en el área y Havertz no iba a entrar ahí", afirmó en talkSPORT.

El ex del Aston Villa también apuntó que no ve futuro con Lampard: "¿Tiene sentido Lampard hasta final de temporada? ¡Deberían tener un entrenador mirando a los jugadores que quiere (para la próxima temporada)!”.