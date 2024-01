El Chelsea golea, remonta y espera rival para la final de Wembley

El Chelsea no tuvo piedad. El buen momento en Premier League, con tres victorias en los últimos tres partidos, se trasladó a una Carabao Cup que pondrá a prueba la voracidad de los londinenses. De momento, el tiquete a Wembley está asegurado tras endosar un 6-1 (6-2 el global) al Middlesbrough en casa, remontando el resultado desfavorable de Riverside. Un triunfo cimentado en la eléctrica primera parte, con cuatro goles, y los errores de la zaga del equipo de Michael Carrick en una noche sin margen de error.

Chelsea - Middlesbrough (Carabao Cup) - 23-01-2024 EFL Cup CHE 6 1 MID Alineaciones Chelsea Petrovic; Disasi, Thiago Silva, Colwill, Chilwell (Gilchrist, 65'); Caicedo (Chukwuemeka, 72'), Enzo Fernández; Sterling (Castledine, 85'), Cole Palmer, Mudryk (Madueke, 46'); Broja (Gallagher, 65'). Middlesbrough Glover; Van der Berg, Fry, Clarke, Engel; Howson (O'Brien, 70'), Barlaser, Forss (Dijksteel, 46'), Crooks (Gilbert, 89'); Hackney, Rogers.

Sabía el conjunto 'blue' que no podía permitirse miramientos. En casa, contra un 'Segunda', la obligación era dejar atrás el trago amargo de la ida ante el Boro. Con esa consigna saltaron los de Pochettino al césped convencidos de anotar. Lo consiguió en un cuarto de hora gracias a una genialidad de Chilwell, encontrando a Sterling liberado en el área. El extremo sirvió la pelota a Broja, pero Jonathan Howson llegó antes para hacer el trabajo y meter el tanto en propia puerta. Infortunio para el capitán y júbilo en Stamford Bridge con un gol más que necesario.

El trabajo, a medio hacer, aún no estaba completado. Los 'blues' cargaron todo lo que tenían, arrinconando a los de Michael Carrick en la portería de Glover. El guardameta no pudo hacer nada para evitar la segunda caída de su portería, gestada en una jugada por banda que le cayó a Enzo Fernández dentro del área. El argentino, con Glover vencido, solo tuvo que empujarla para el 2-0 que aún tenía ambiciones de crecer. La fiesta aún no había terminado en Londres.

Con la banda derecha en llamas, el Chelsea apuró aún más sus opciones para dejar todo encarrilado en la primera parte. Sterling volvió a vestirse de asistente con un centro preciso que Disasi remató como el mejor '9'. El central galo se anotó en la lista, igual que Cole Palmer minutos después aprovechando el fallo garrafal de la zaga del Middlesbrough. 4-0 y a vestuarios con el objetivo -casi- cumplido.

En el segundo tiempo bastaba con presentarse, aunque el Chelsea prefirió firmar un par más gracias a otro gol de Palmer y al zurdazo de Madueke, ingresado en el segundo tiempo. Y también hubo sacudida, aunque tenue, para el visitante: Rogers descontó para el Middlesbrough con un lindo gol desde fuera del área. Con el 6-1 se bajó el telón para un Chelsea que espera rival entre el Liverpool y el Fulham (2-1 en la ida), a jugarse este miércoles en Craven Cottage.