El Chelsea 'destierra' a Lukaku

El delantero belga se está entrenando con el filial del Chelsea, apartado del primer equipo Según apuntan medios ingleses, Mauricio Pochettino ni siquiera ha hablado con Lukaku este verano

La situación de Romelu Lukaku en Londres es cada vez más rocambolesca. A pocos días para que cierre el mercado de traspasos, el Chelsea sigue sin encontrarle una salida, un jugador que ni siquiera se está entrenando con el primer equipo, desterrado por Mauricio Pochettino.

El delantero belga volvió de cesión este verano tras una temporada en el Inter de Milan, equipo en el que no acabó de rendir y tuvo más sombras que luces. El conjunto italiano no quiso saber más de él, pero la realidad es que el Chelsea tampoco, y su entrenador ya ha dejado clara en repetidas ocasiones que no cuenta con él.

Según ha informado el Daily Telegraph, Lukaku no ha hablado con Pochettino desde su vuelta a Stamford Bridge, y todo parece que su relación no es para nada buena. Además, Romelu está entrenándose con el filial del equipo, el Chelsea sub-21, una decisión que demuestra el poco interés del cuadro londinense en sus servicios.

CAÍDA A LOS INFIERNOS

Aunque su estatus como futbolista haya caído en picado, Lukaku fue hace no demasiado uno de los mejores '9' del continente. Entre 2019 y 2021 con el Inter, el ariete anotó 48 goles en dos campañas de Serie A, además de otros 6 tantos en Champions League. Este nivel volvió loco a media Europa, pero fue el Chelsea quien apostó fuerte por él.

Lukaku | Claudio Giovannini

Los 'Blues' desembolsaron 113 millones para ficharlo en verano de 2021, pero su llegada fue un completo fracaso de inicio a fin. Pese a los 8 goles en Premier League, el belga no dejó buenas sensaciones en el césped, y los ingleses decidieron mandarlo de vuelta a Italia, de nuevo al Inter de Milan.

Este año, en la entidad 'Nerazurri', Lukaku ha ocupado más portadas por temas extradeportivos que por logros futbolísticos. Acabó de malas maneras con el entrenador y sus compañeros, en especial con Lautaro Martínez, con quien compartía muy buena relación. Le he llamado varias veces y no me coge el teléfono. Tampoco a otros compañeros. Tras tantos años juntos, me ha decepcionado y no me lo esperaba" declaró el argentino".

¿Y AHORA, QUÉ?

El nacido en Atnwerpen se encuentra ahora en una situación muy delicada. A sus 30 años, no hay ningún equipo dispuesto a ofrecerle un contrato, algo lógico viendo sus últimas actuaciones, en las que veíamos a un Lukaku completamente perdido y sin ganas dentro del terreno de juego.

El Chelsea lo está poniendo en oferta en el aparador de Stamford Bridge, pero nadie aparece. La Juventus estuvo interesada en un truque por el belga, en una operación en la que Dusan Vlahovic y una buena cantidad de dinero viajaban hacia Inglaterra, pero finalmente fracasó. El conjunto de Turín no vio para nada claro el rol de Lukaku en el esquema de Allegri.

Lukaku, autor del gol belga contra Austria | AGENCIAS

A pocos días para el cierre de mercado, una de las opciones más realistas que se le abren al jugador es Arabia Saudí. Visto el derroche de dinero que se está produciendo en el país arábigo, no sería de extrañar ver al belga hacer las maletas en busca de un contrato faraónico.

El último rumor apunta también a la Roma de Jose Mourinho, como posible última opción. El técnico luso podría estar interesado en Lukaku, siempre que el acuerdo se cierre en un precio 'razonable'.