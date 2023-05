Casemiro recupera su 'impunidad' en la Premier

El centrocampista brasileño vio una amarilla en el duelo frente al Brighton y el colegiado del encuentro le perdonó la segunda Ya ha recibido dos expulsiones por roja directa en su primer año en Inglaterra

Carlos Enrique Casemiro volvió a ser protagonista por la peor cara de su juego. El centrocampista del Manchester United ha sido objeto de críticas por su ensañamiento con los futbolistas del Brighton en la derrota de su equipo. El brasileño vio su sexta amarilla de la temporada y no fue expulsado de milagro.

Andre Marriner, el colegiado del encuentro, le perdonó la segunda amarilla en una acción durísima sobre Alexis Mac Allister. Fue la tónica constante de los jugadores 'Red Devils' durante el encuentro, que pagaron su frustración por la superioridad del Brighton con hasta 14 entradas y 20 faltas.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Activa tu cuenta y podrás disfrutar dde los contenidos en vivo!

Cuando el partido apenas marcaba la media hora en el marcador llegaba la primera falta del brasileño sobre Julio Enciso, que le sacó a bailar como quiso durante todo el encuentro. Minutos antes del descanso, el ex del Real Madrid vio la primera amarilla tras una patada durísima a Alexis Mac Allister. Llegando tarde y cortando por lo sano.

Ya en la segunda mitad, la superioridad del Brighton seguía siendo evidente y Casemiro perdía balones constantemente. Cuando el partido se acercaba a la última hora con 0-0 en el marcador, el brasileño volvió a ensañarse con Mac Allister.

Explain to me how either of these player are still on the pitch (Casemiro already on a yellow) pic.twitter.com/UbTZ9mNsp7