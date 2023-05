El Brighton se venga del United y confirma su candidatura a Europa

Los 'seagulls' vencieron con un postrero penalti ejecutado por Mac Allister en el 99' y cobraron su 'vendetta' por la eliminación copera Los de De Zerbi son sextos con 55 puntos, a cuatro del Liverpool pero con dos partidos más. Los 'red devils' cuartos con 63 y un duelo más

El Brighton superó al Manchester United (1-0) en un duelo directo en la zona alta con un agónico penalti que no vio nadie más que el VAR. Unas manos de Shaw fuera de lugar provocaron una pena máxima que Mac Allister no perdonó y los 'seagulls' confirman su candidatura a Europa. Llegar a la Champions no es quimérico.

FICHA TÉCNICA Premier League BHA 1 ________________ 0 MUN ALINEACIONES Brighton Steele; Caicedo, Webster, Dunk, Estupiñán; Gilmour (Collwil, 76'), Mac Allister; Buonanotte (March, 63'), Enciso, Mitoma; Welbeck (Undav, 76'). Manchester United De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Luke Shaw, Dalot; Casemiro, Fred (Sabitzer, 76'); Antony (Sancho, 76'), Bruno Fernandes, Rashford; Martial (Weghorst, 84'). Gol 1-0 M. 99 Mac Allister (pen.). Árbitro Andre Marriner. T.A.: Webster (52'), Dunk (70'), Collwil (78') / Casemiro (44'), Dalot (60'), Antony (70') y Shaw (94'). Incidencias Amex Stadium. 31.600 espectadores.

Los de Roberto de Zerbi son sextos con 55 puntos, a cuatro del Liverpool pero con dos partidos más. Los 'red devils' cuartos con 63 y un duelo más. Se le acerca el Brighton, que tenía sed de 'vendetta' tras perder contra los de Erik ten Hag en las semifinales de la FA Cup por penaltis.

El United no contaba ya con el 1-0 en contra, después de soportar, sobre todo en el tramo final, la insistencia del Brighton. Hubo múltiples ocasiones en ambos costados durante el duelo, pero los porteros, agigantados, pusieron el candado. El primero fue David de Gea, que frustró con el rostro la primera ocasión de Mitoma. A metro y medio. El pelotazo dejó conmocionado al guardameta, atendido sobre el campo durante unos minutos. Listo para seguir.

Después fue el turno de Jason Steele, el titular en cada una de las últimas ocho jornadas, por delante del internacional español Robert Sánchez. No debió hacer nada cuando Casemiro remató al larguero, pero sí ante Rashford, Antony, Martial... Su secuencia de paradas sostuvo el 0-0 en el momento más comprometido de todo el primer acto del Brighton, que reaccionó después para decirle al United que no sería nada sencillo.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

</ifra<p>Tras el paso por vestuarios le faltó puntería. Cada tiro de Buonanotte o de Enciso, 18 y 19 años, también de Mitoma, desbordante, rondaron <strong>entonces la portería de De Gea con una amenaza evidente</strong>. Ninguno tomó los tres palos, con todo lo que eso habría supuesto para el portero, para el United y para el partido.<strong> Una cuestión de centímetros que habría derivado en un aprieto al bloque de Ten Hag</strong>, que, de pronto, se conformó y aguardó su ocasión. <strong>La tuvo Rashford. La paró Steele</strong>, como también voló para frustrar después a Bruno Fernandes. Otra parada más.</p><p>La penúltima fue de <strong>De Gea</strong>, que se estiró para retener el 0-0 al borde del final. Salvador. Aún necesitó una más, en la última jugada del choque, cuando el VAR ya revisaba la mano de Luke Shaw, cuando el punto se le escapó al United.</p>