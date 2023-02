El Benfica dispara contra Enzo Fernández: "No vamos a llorar por él"

Rui Costa, presidente del las 'Águilas', fue muy duro con el argentino "En el Benfica y en el equipo juvenil solo habrá jugadores orgullosos de estar aquí", apuntó

El capítulo de Enzo Fernández en el Benfica no se cerró de la mejor manera. El ya futbolista del Chelsea se marchó de las 'Águilas' dejando 120 millones de euros en sus arcas, pero con una relación turbulenta con el presidente del club Rui Costa.

El exjugador fue claro contra el argentino ante la prensa: "Enzo fue exigente. Le mostramos todas las posibilidades que tenía para quedarse aquí pero no mostró ninguna voluntad. Creamos la solución para poder permanecer hasta fin de temporada sin perder un centavo. Aun así, el jugador fue completamente negativo sobre seguir en el Benfica", declaró.

"Un jugador que, aun así, no se quiere quedar no está mostrando compromiso con el club. No voy a llorar por un jugador que no quiere representar al Benfica. Confío en los jugadores que tenemos", sentenció Rui Costa, dejando claro su disgusto por lo que hizo el club de Todd Boehly y la conducta de Fernández.

"No hay nada que esté en desorden con el equipo técnico y, hasta el día de hoy, nada ha fallado en ese sentido. Estamos teniendo una temporada extraordinaria y le pido a la afición que no mire hacia atrás", zanjó Costa.