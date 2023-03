¿Qué alimentos son tóxicos para un gato? 7 comidas que no debes darle a tu gato

Los gatos son más sensibles que los perros a la hora de consumir alimentos que no pertenecen a su dieta Te contamos cuáles son las 7 comidas más nocivas para tu gato y qué debes evitar

La mayoría de los alimentos que comemos son altamente peligrosos y tóxicos para los gatos. Nuestros sistemas digestivos son distintos, lo que hace que los alimentos no nos sienten de la misma forma. Vaya, lo que para nosotros puede ser un manjar para un gato puede resultar veneno, por eso, hay que tener mucho cuidado con los alimentos que les ofrecemos.

Por lo general, los gatos presentan mayores dificultades que los perros para eliminar las toxinas a través de su hígado que los perros, por lo tanto, son más sensibles a la hora de comer alimentos que no se corresponden con su alimentación específica.

Es importante que conozcas cuáles son las comidas que están en la lista negra de los felinos y que evites darle a tu gato comida de tu plato o sobras de la mesa, porque podrían afectarle muy negativamente.

Te contamos cuáles son los 7 peores alimentos para la digestión de los gatos. Algunos incluso pueden ser mortales para ellos, por lo que es muy importante que sepas cuales son los más peligrosos.

Chocolate

Este dulce capricho que tanto nos gusta es altamente nocivo para los felinos. Les provoca vómitos, hiperactividad, elevación del ritmo cardíaco, temblores musculares y en algunos casos, dependiendo de la cantidad que hayan comido hasta temblores que les podrían provocar la muerte.

Ya ves, es un regalo envenenado para ellos, así que evita por todos los medios darle chocolate o comidas que contengan trazas de chocolate a tu felino favorito: le harás pasar una experiencia muy desagradable.

Uvas

Las uvas son a los gatos, lo que la kryptonita a Batman. Un alimento altamente tóxico para ellos que les produce fallos renales que podrían llevarlos a la muerte. Por lo tanto, no es solo que no deberías bajo ningún concepto darle uvas a tu gato, si no que por seguridad, deberías mantener las uvas lejos de su alcance, para evitar que en un acto de curiosidad tu felino pudiese comérlas.

Leche

Por extraño que parece, los gatos son bastante humanos y también tienen problemas con la lactosa. Es cierto, que siempre hemos visto la imagen de los gatitos bebiendo leche, en las películas, en los dibujos...y es verdad que les encanta.

El caso es que la leche pura -lo más natural posible- es decir, de la vaca a la jarra, si les sienta bien. En cambio, si se trata de las leches comerciales, estas están cargadas de químicos y aditivos que les perjudican a la salud. Por lo tanto, lo ideal, sería que comprases leche especial para él.

No es un alimento tan nocivo como los anteriores, pero como decíamos, con el paso de los años, el tracto digestivo de los gatos se vuelve intolerante a la lactosa, y puede sufrir diarrea y cólicos, igual que las personas.

Ajo y cebolla

Cómo si fuesen vampiros, el ajo mejor que ni se lo acerques. Y con la cebolla pasa lo mismo, ambos alimentos contienen grandes cantidades de tiosulfato. Un compuesto inorgánico de la familia de las sales que les daña los glóbulos rojos de la sangre y les puede acarrear anemia, debilidad y problemas respiratorios graves en algunos casos.

Por eso, tampoco te recomendamos que les des ninguno de estos alimentos.

Golosinas

Por lo general, es una norma no escrita que nada de dulce a los animales y mucho menos si se trata de alimentos tan procesados como las golosinas. Pero te recordamos, cómo le afecta este capricho a tu minino.

Los caramelos, las pastillas de menta, y los chicles - aunque no creemos que se te ocurra darle un chicle a un animal- tienen xilitol, es un edulcorante artificial que en el caso de los gatos les libera grandes cantidades de insulina, y les lleva a la hipoglucemia, es decir, a tener muy bajo nivel de azúcar en sangre.

Esto les puede provocar mucho cansancio, vómitos y descoordinación e incluso afectarles al hígado, por ejemplo, en el caso de los chicles si se lo tragan.

Huevo crudo

Igual que en el caso de las personas, tenemos que tener mucho cuidado con el consumo de huevo crudo en nuestros felinos. Se pueden exponer a salmonelosis y otros parásitos que les pueden llevar a una pancreatitis.

Además, como extra, el huevo crudo contiene una enzima que reduce la absorción de vitamina B, lo que les deriva en enfermedades del pelaje y la piel. Por lo tanto, será mejor si puedes evitar darle huevo crudo a tu gato.

Pescado crudo

Como en el caso de la leche, el pescado es un alimento que siempre se ha vinculado a los gatos como uno de los mayores manjares que podemos ofrecerles. De hecho, en lo audiovisual, muchas veces hemos visto representaciones de gatos, con pescados crudos en la boca disfrutando de su caza.

Pues bien, el problema reside en que el pescado crudo suele tener parásitos y bacterias, que les provocan diarrea, vómitos y otros problemas gastrointestinales. Está claro que el pescado les encanta y puedes dárselo, pero no crudo, será mucho más sano para su salud si se lo cocinas.

¿Qué alimentos son tóxicos para un gato? 7 comidas que no debes darle a tu gato | archivo

Además, el pescado crudo en algunas ocasiones presenta tiaminasa que puede causar problemas neurológicos en los felinos.

Esta es la lista de alimentos más nocivos para tu gato, si te estabas preguntando ¿Qué alimentos son tóxicos para un gato? ya tienes la recopilación de las 7 comidas que no debes darle a tu felino. Sigue estas recomendaciones y seguro que tu mascota gozará de una buena salud.