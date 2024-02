Richi de las Heras: “La Hexagon Cup ha hecho crecer el pádel”

Richi De las Heras (Madrid, 1977) fue tenista. Tiene un currículum académico envidiable y se dedica desde hace muchos años a la gestión deportiva. Es una de las “mentes pensantes” de la novedosa Hexagon Cup. Así bautizó a los creadores Alejandra Salazar después de la final del torneo el domingo pasado. Ahora que la primera edición llega al final, toca hacer balance.

Desde la distancia, me parece que el feedback general es muy bueno. ¿Es así?

La gente nos dice que ha sido espectacular. Para mí, lo ha sido. El formato engancha muchísimo. Hacer el partido corto, con punto de oro y super “tie break” en el tercer set. Además, el formato draft ha hecho que las parejas estén igualadas y esto ha hecho que el 80% de los partidos han ido al super tie. Con la emoción que tiene esto. También…la puesta en escena, el ‘hospitalty’, las luces, la música… Teníamos dudas de si el público respondería y hemos tenido una media de 3000 espectadores por día.

¿El feedback de los jugadores es igual de bueno?

Están encantados. Hemos intentado crear un efecto de familia. Les hemos dado la máxima notoriedad y el máximo cariño, y se han sentido como en casa. Jugadores, coaches,... Esto ha acelerado mucho el camino que teníamos. Tenemos gente interesada en crear eventos pequeños al lado de la Hexagon. Tenemos que hacer ‘brainstorming’ y ver hacia dónde vamos.

Gracias a Murray, Eva Longoria, Lewandowski… y que llegan a otros territorios. Hemos ampliado el conocimiento del pádel en otros ambientes donde no llegaba

¿Qué reacción de los jugadores te ha hecho especial ilusión?

Nos han mostrado mucho cariño. Pero me hizo especial ilusión que me hablara Feranando Belasteguín. No pudo estar en la pista porqué tiene la lesión en el codo. Y me incidió mucho en que era un acierto contar con ‘celebrities’ para la presidencia para expandir la voz del pádel a otros tipos de fans que no conocían el pádel y que ahora están entrando a conocerlo. Gracias a Murray, Eva Longoria, Lewandowski… y que llegan a otros territorios. Hemos ampliado el conocimiento del pádel en otros ambientes donde no llegaba. Es un evento que ha crecido pero que también ha hecho crecer la industria del pádel. La Hexagon Cup hará crecer el pádel.

Eva Longoria estuvo por el Madrid Arena y se dejó ver.

Nunca había visto padel en vivo y se sintió una fan más. Jugando en la pista de activación, implicandose en lo que pasaba dentro y fuera. Se lo pasó en grande.

Nadie sabía de lo que éramos capaces. Ahora hemos marcado un suelo.

¿Habéis superado las expectativas?

Las hemos superado. Pero no por nosotros. Siempre hay cosas para mejorar, somos exigentes. Pero la industria está encantada. Las marcas, los aficionados. Tanto los presenciales como los de la tele… Hemos hecho una inversión grande en tema broadcasting y hemos tenido más de 20000 visualizaciones únicas en YouTube. Se ha mejorado la expectativa. También es verdad que no teníamos suelo y no había expectativa. Nadie sabía de lo que éramos capaces. Ahora hemos marcado un suelo.

Ahora toca mantenerse.

Mantener el nivel, lo vamos a mantener seguro. Sin ningún problema. Me preocupa cero.

¿De los que no han jugado, algún jugador os ha dicho que la quiere jugar el año que viene?

Siempre hemos estado al lado de los jugadores. Hemos trabajado con las asociaciones de jugadores, hemos consensuado el formato, las fechas. Todo ha ido ligado con ellos. La ciudad… por eso estamos agradecidos. Hemos sido muy transparentes con ellos y ellas. Hemos preguntado y les hemos pedido consejo. Ningún jugador ha dicho que no se creyera el evento. Hasta el día de hoy, no hemos tenido ningún mal comentario hacia el torneo.

El evento más grande será uno al año. Estamos cruzando un puente y mientras cruzamos ponemos la siguiente piedra

A nivel de Hexagon Cup, ¿queréis hacer más ediciones durante el año o os queréis quedar así?

No, el evento más grande será uno al año. Estamos cruzando un puente y mientras cruzamos ponemos la siguiente piedra. Y a partir de aquí veremos y daremos apoyos si los seis equipos quieren montar cosas paralelas en sus territorios. Pero nuestra lógica nos dice que lo mejor es seguir haciendo una Hexagon Cup al año.