Pádel: Las cuatro chiquitas de Sport

Estas son algunas de las noticias destacadas de la semana en el pádel: Los triunfos de Insa y Aromí, la nueva compañera (provisional) de Alejandra Salazar, el triunfo del equipo del Pàdel Vilanova en categoría +50 del Campeonato de España y los resultados semanales del Open Head

Insa y Aromí reinan en el Hispano

Ferran Insa y Roger Aromí llevaban varias semanas buscando y trabajando para ganar un título con sello de la Federació Catalana de Pàdel. Y lo consiguieron el domingo en las instalaciones del Club Esportiu Hispano Francés. Lo hicieron ganando una final durísima contra Guille Casal y Gerard Arnaldos, la pareja seis del torneo, que se resolvió en tres sets: 6-7, 6-3 y 6-4. Insa y Aromí, que partían como binomio cabeza de serie número 3 del torneo, levantaron el cuarto Gran Slam de la temporada catalana. La pareja le cogió el relevo a la dupla Enric Sanmartí- Tonet Sans, que ganaron el III Gran Slam disputado en Roda de Bará. Por su parte, Ainara Pozuelo y Ana Domínguez hicieron lo propio en el torneo femenino. Lo hicieron después de superar en la final a Ares Llobera y Maite Cano por 6-4 y 6-3. La pareja número cumplió los pronósticos ante la leridana y la garriguense. El anterior Gran Slam lo ganaron Sandra Bellver y Laia Rodríguez. Un total de 252 parejas participaron en este Gran Slam en las instalaciones del Hispano.

Ale Salazar escoge nueva compañera

Alejandra Salazar y Tamara Icardo tendrán que hacer un alto obligado en el camino. Una inoportuna lesión de la valenciana en el torneo de Chile obligará a la pareja 4 del mundo a parar durante unos días. “He notado una molestia intensa en la pierna que no me ha permitido seguir jugando. Volvemos a Madrid para ponerme en marcha con la recuperación y regresar a las pistas lo antes posible”, relató Icardo en sus redes sociales. Salazar, por su parte, no dejará de jugar para no perder puntos del ránking y se juntará con Carmen Goenaga, que acaba de poner punto final al proyecto junto a Aranzazu Osoro, para jugar el Major de Roma previsto del 15 al 23 de junio. No van a estar en Burdeos donde la caravana de Premier Padel va a aterrizar el día 8 de junio. No es la primera que la pareja que forman Salazar e Icardo tienen que parar su marcha: Salazar tuvo problemas en el codo y se perdieron el torneo de Paraguay.

El Pàdel Vilanova triunfa en Zaragoza

No hay quien pueda superar el Club Pàdel Vilanova. El club del Garraf alzó, el pasado fin de semana, el título de campeón de España por equipos de veteranos +50 que se disputó en Zaragoza. Es el cuarto consecutivo para el Club Pàdel Vilanova en las seis ediciones que se han disputado de esta competición. Los catalanes se impusieron por 2 a 1 en la final contra el Pins Padel Club de Mallorca. Marcelo Jardim y Marcelo Pérez sumaron el primer punto de la final después de ganar (6-4 y 6-1) a Enrique Ruíz y Juan José Santandreu, mientras que Willy Lahoz y Alejandro Novillo decidieron la eliminatoria. Lo hicieron ganando a Miguel Barrera y Pedro Juan Mari por 6-1 y 6-2. El Polo y el Barcino salvaron la categoría. Por su parte, la competición femenina +45 la ganó el Padel Hangar Alcobendas madrileño. Se impusieron por 2 a 1 en la final al Club Tennis Chamartín. El triunfo de María Wakonigg y Nuria Gil ante Belén Castrillo y Esther Muñoz (0-6, 6-2 y 6-2) fue decisivo para resolver a final.

Resultados semanales Open Head

Las instalaciones del CT Mollerussa, del CT Vilanova y del Indoor Lloret acogieron los dos torneos en juego de la semana pasada de la categoría Open Head que organiza la Federació Catalana de Pàdel. En tierras leridanas, Ramon Vilanova y Sergi Palomo se alzaron con el título después de superar, una final muy igualada, a Josep Mestres y Oscar Padilla. Lo hicieron en tres sets: 6-4, 2-6 y 7-5. En la competición femenina, las mejores fueron Alba Garcia y Paola Ribal. Superaron en la final a Carolina Viñes y Marta Santfeliu en un duelo que tuvo dos sets muy diferenciados (6-0 y 7-5). Antes, en cuartos de final, Garcia y Ribal se habían cargado la pareja 1 del cuadro, Maria Sellart y Isabel Judith En la Costa Brava, en el Padel Indoor Lloret, los mejores fueron Roger Masó y Jan Aurich. Hicieron un torneo muy completo en el que no perdieron ni un set. En la final del domingo, los cabeza de serie número 1 vencieron a la pareja que formaban Enric Losilla y Jordi Franco (6-3 y 6-1). Por su parte, Oscar Martínez y Christian Guisado vencieron en el CT Vilanova. Aura Font y Laura De Lamo levantaron el título femenino.