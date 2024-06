El nuevo reto de Marta Marrero y Aranzazu Osoro

Ya es oficial, Marta Marrero y Aranzazu Osoro formarán pareja en Premier Padel en el que es el regreso de la jugadora canaria después de un parón de año y medio para ser madre. Las jugadoras presentaron oficialmente su alianza como pareja para participar en lo que queda de temporada 2024, en el marco de un evento celebrado en Movento Stern Terrassa.

Las deportistas presentaron oficialmente su alianza como pareja profesional como se anunció en los últimos días, Marta Marrero, número 1 de ranking del World Padel Tour en 2016 y 2019, y embajadora oficial de Movento Stern, regresará a las pistas de pádel tras su baja por maternidad, al lado de la actual 13ª del ranking y embajadora oficial de Movento Sarsa, Aranzazu Osoro.

En el acto, conducido Joaquim Badia, Gerente de Movento Stern, las deportistas han dado a conocer todos los detalles sobre esta prometedora alianza en una nueva edición del torneo y han compartido con los asistentes sus expectativas ante su participación en el evento deportivo.

Zazu y Marta durante el acto de presentación de la pareja / Movento Stern

Marta Marrero expresó ante el público el optimismo con el que encara esta nueva etapa: “Aranza es una jugadora que me puede complementar en todos los sentidos. Ha demostrado que año tras año evoluciona. Me encanta como compite, se ve ganadora con cualquiera y me puede aportar esa frescura que quizás a mí me falta en determinados momentos”. “Espero estar a la altura”, añadió haciendo alusión a su vuelta a la pista.

Osoro: "Jugar al lado de Marta lo vi como una oportunidad"

Por su parte, Osoro también demostró su entusiasmo ante el hecho de formar pareja con la que hasta ahora era su contrincante: “Marta siempre fue una jugadora a tener en cuenta. Durante años ha ido saliendo su nombre para jugar pero, por una cosa o por otra, nunca se ha dado. Hemos jugado muchos partidos de entrenamiento juntas, siempre nos hemos llevado muy bien, por eso lo vi como una muy buena oportunidad para volver a sentirme competitiva, ya que arranqué un año con bastantes altos y bajos y con muchos cambios de compañera que fueron difíciles a la hora de consolidar una pareja”.

Marta Marrero y Aranzazu Osoro en la presentación oficial de su alianza en Movento Stern Terrassa / Movento Stern

“Tomar la decisión fue fácil. Hemos jugado muchísimos partidos en contra, por lo que sabemos lo que es cada una, tanto fuera como dentro de la pista”, agregó.

Una dupla que habrá que tener muy en cuenta en el circuito ya que llega con la intención de ser competitiva y dar mucha guerra en la pista a partir del torneo de Burdeos.