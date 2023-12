Franco Stupaczuk: "Hoy en día no me tentaría ninguna llamada"

Franco Stupaczuk atendió a SPORT durante un acto de Siux donde presentó la nueva pala para 2024, la Siux Electra ST3 Stupa Pro con la que disputó el torneo de Milán de Premier Padel y le llevó hasta la final. Antes de hablar de esta nueva arma para el jugador argentino, hicimos un repaso a la temporada, a los últimos acontecimientos y al futuro.

Ha sido un año horrible para muchos jugadores sin embargo para vosotros ha sido excepcional

Si. Todos tenemos algún año mejor que otro. Nosotros por nuestra parte muy contentos, muy felices, Si tengo que poner una nota a la temporada le pondría un nueve porque no llegamos al número 1, pero lo hemos peleado y hemos estado hasta el último torneo con posibilidades. Ahora toca disfrutar del Masters Final que va a ser el último torneo de World Padel Tour y vamos a estar más que contentos de disfrutarlo.

Donde está la clave de una pareja sólida

Hay un equilibrio. Somos muy de la vieja escuela de jugadores de pádel que nos hemos ido adaptando a lo que es el juego de hoy en día, muy agresivo. Intentamos que Martín logre salir más del fondo y sea más agresivo y yo pasar de ser tan agresivo a buscar la defensa y encontrar un punto medio entre los dos. Buscamos eso, que el me trabaje los puntos y yo pueda definirlos.

¿Cuál sería tu partido perfecto?

Me gustaría que fuera en Argentina. El año pasado viví mi torneo más emotivo jugando con Pablo Lima, uno de los más ganadores de World Padel Tour. En frente tenía a la final a Bela que era de los más ganadores de World Padel Tour y a Arturo que es más o menos de mi camada y el partido se fue a tres sets y ganamos y estaban mis amigos, mi familia, mis dos viejos que nunca me habían visto ganar un torneo grande estando los dos y ahí fue una explosión de alegría donde lloramos todos.

Yo siempre peleo por el número uno y por ganar torneos. Yo no voy a un torneo a jugar para llegar a la semifinal.

Siempre has dicho que tu objetivo es el número 1. ¿Qué te falta para conseguirlo?

Si lo supiera lo hubiese hecho hace tiempo (risas). Creo que el hilo que define el número uno del número dos es muy fino, Sinceramente no entiendo y que me perdone al que no luche por ser el número uno. Yo en cada cosa que hago lucho para ser el número uno. Me da igual si este año fue mejor, si el segundo o si el anterior fue peor o con el compañero que esté. Yo siempre peleo por el número uno y por ganar torneos. Yo no voy a un torneo a jugar para llegar a la semifinal.

Di Nenno y Stupa han vivido / Premier Padel

¿A quién miras más de reojo a Coello-Tapia o a Lebrón-Galán?

Si vamos a juego te diría que Lebrón-Galán porque Arturo y Agustín tienen un juego diferente porque uno es zurdo y ya entonces es diferente para nosotros, Sin embargo Juan es un jugador que trabaja mucho el punto y Galán es el que lo ejecuta o define, Esto les da un equilibrio muy bueno y nosotros con Martín somos parecidos a ellos. Quizás no somo tan vistosos per es bastante efectivo, Arturo y Agustín son más de tirar alguna virtualidad y de ganar los puntos rápidamente.

Hablando de Galán y Lebrón la que se lio cuando comentaste que os habían llamado a ti y a Di Nenno.

Tengo que aclararlo en todos los medios porque lo que vende es el titular y yo soy sincero y transparente. Ya sé que estas cosas me perjudican pero no voy a cambiar mi manera de ser.

¿Te ha afectado mucho el revuelo que ha alcanzado tus declaraciones?

Para nada. Yo hago mi trabajo e intento hacerlo de la mejor manera

¿Qué llamada te haría dudar?

Hoy en día ninguna porque es el mejor año de mi carrera. Donde he ganado más títulos. No me tentaría ninguna llamada.

Martín di Nenno y yo estamos destinados a ser número 1. Creo en eso.

¿Sería un plus conseguir el número 1 junto a Martín di Nenno?

Estamos destinados a ser número 1. Creo en eso. Llegamos a ser números 1 en Argentina, luego Martín tuvo el accidente y nos tuvimos que separar, Fue muy difícil para los dos más allá de que caiga el peso sobre mi porque seguí haciendo mi camino profesional y Martín con un esfuerzo grandísimo volvió a ser lo que es y sigue en la camada de la que nunca se tendría que haber bajado. Se ha visto tanto reflejado en mi como en Chingotto y Tello que éramos más o menos de la misma camada pero las cosas pasan por algo y esperemos terminar de lograr este sueño.

Creo que en Barcelona todos los jugadores vamos a jugar al 200%, vamos a hacer un espectáculo para la gente increíble.

¿Qué esperas del Master Final de Barcelona?

Creo que todos los jugadores vamos a jugar al 200%, vamos a hacer un espectáculo para la gente increíble. Creo que están todas las entradas vendidas y eso también te hace sentir muy querido. No solo en chicos sino en chicas cuyo pádel también ha crecido muchísimo. Va a ser muy emotivo. Todavía creo que no nos damos cuenta de la importancia del crecimiento que ha tenido el Padel con World Padel Tour y que vaya a ser su último torneo será difícil de asimilar tanto para nosotros como para ellos como para la afición que siempre nos ha visto vinculados a un circuito así que el Master Final va a ser muy difícil pero muy bonito a la vez.

¿Cómo ves Premier Padel?

Nosotros vamos a jugar Premier Padel, vamos a seguir creciendo como lo hicimos con World Padel Tour. Creo que el jugador se está profesionalizando mucho, nos están ayudando a eso, somos muy protagonistas en Premier Padel, no quiere decir que no lo seamos en WPT pero lo somos más todavía así que tocará mentalizarse, esperar el calendario y que podamos firmar el contrato que lo tenemos todavía pendiente y que la PPA que nos representa consiga lo mejor para nosotros.

¿Cuál sería para ti el Circuito perfecto?

Un balance entre World Padel Tour y Premier Padel que son los únicos que conozco. Un circuito donde tengamos ordenado lo que es el calendario, algo muy importante para que podamos tener una vida familiar o fuera del pádel. Ahora somos unos máquinas, llegamos el domingo y nos vamos el martes, es difícil tener una familia. Yo por suerte tengo a mi novia que me apoya desde hace casi tres años pero todo el resto de mi familia está en Argentina así que es una parte muy importante para mí y después disfrutar de lo que hago.

Habéis pasado de ser jugadores de un deporte pequeño a ser conocidos en todo el mundo. ¿Cómo llevas este salto tan grande y tan veloz?

Es difícil de asimilar, pero tampoco nos centramos mucho en esto. Es trabajo de nuestro representante y si tenemos un evento vamos, etc… Nosotros tenemos que jugar a pádel que es lo que sabemos hacer. La afición apoya a un equipo o a un jugador, bienvenido, se lo agradecemos, pero no ha cambiado nada en mi día a día, Tampoco tengo ningún gusto caro que resalte mucho, así que yo me considero el mismo. Si que hay que enseñarle a la camada que viene que no es todo color de rosa sino que hay que respetar, subir escalón con escalón y tener frustraciones como todo deportista tiene.

No tienes gustos caros pero tienes una pala de mucho nivel

Es tremenda. Jugué el Premier de Milán donde llegamos a la final y estuvimos muy cerca del título aí que esperemos que venga con mucha alegría. Estoy jugando con una pala espectacular. Estoy cambiando el diseño, es un poco más dura, se nota más la pintura arenosa, la gente que la prueba lo notará con el tacto.

¿Qué culpa tiene una pala del éxito de un jugador?

Mucha. Cada vez que te vas haciendo más profesional vas teniendo más palas. Al principio juegas con una, la que te comprabas, y si tenías buenos resultados fenomenal, te buscaba alguna marca y te fichaba, pero hay mucho trabajo detrás, no es solamente la pala, si no todo el mundo sería jugador profesional de pádel, pero sí que ayuda. Una pala como la Siux Electra ST3 Stupa Pro a mi me ayuda muchísimo.

¿Qué le pides a papa Noel?

Le pediría ganar el Master Final y así terminaríamos el año en lo más alto.