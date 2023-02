Belasteguín: "Primero hay que pensar en el pádel como deporte, después ya llegará el negocio"

"Estamos a la expectativa de que Premier Padel nos diga como avanzan las negociaciones con World Padel Tour" "Con Sanyo si estamos motivados y físicamente sanos vamos a ser una pareja dura"

Fernando Belasteguín afronta su temporada número 29 como jugador profesional con ilusión, esperanza y soñando con que el día de mañana el pádel sea un deporte maduro, sin guerras y en el que el jugador esté siempre en el centro ya que sin él, considera que ningún organizador podría hacer nada, y mucho menos negocio. Esta temporada que arranca la semana que viene en Abu Dhabi la jugará de nuevo al lado de otro veterano, Sanyo Gutiérrez, con quien hubo un primer intento que no fructificó.¿Cómo llegas a esta nueva temporada?

Muy contento. Con una ilusión muy grande, sobre todas las cosas porque a mi edad pueda estar compitiendo a un nivel tan alto. Si a los 30 años me preguntan si me imaginaba a los 43 años, cumpliendo 44 en mayo, estaría donde estoy no me lo hubiera creído nunca, pero el tiempo ha pasado, sigo estando ahí y como siempre digo el deporte profesional se mide por el nivel de juego y no tanto por la edad.

Os volvéis a juntar con Sanyo, otro veterano de 38 años

Por supuesto que con Sanyo somos una pareja veterana por la edad que tenemos pero nuestro juego sigue siendo para estar ahí. Si yo tuviera 20 años y mi juego no fuera competitivo estaría número 100 o 150 del ranking. El año pasado Sanyo con Agustín Tapia acabó como pareja número dos del ranking World Padel Tour y yo junto a Arturo Coello como pareja número tres, así que estoy muy contento con arrancar una nueva etapa y sobre todo porque llevo más de un año y medio sin ningún tipo de lesión.

Y lo has conseguido tras un 2022 con un calendario infernal y se presenta un 2023 con un calendario igual o peor.

Precisamente por eso estoy muy contento porque en 2022 pude jugar durante un año 30 torneos y terminar el año entero y sano. Este año nos enfrentamos a un calendario quizás un poquito más abultado porque hay uno o dos torneos más pero eso es fruto del crecimiento del pádel así que el mayor logro será terminar todo el año sin ninguna lesión.

¿Físicamente estás preparado?Arrancamos con Sanyo y de las dos cosas que tenemos que tener en cuenta son la motivación y la parte física. La motivación y entrenar a full depende de nosotros, lo que no depende de nosotros son las lesiones. Todo lo que esté bajo nuestro control lo vamos a hacer al máximo. Si estamos motivados y físicamente sanos vamos a ser una pareja dura.

¿Qué os hace pensar con Sanyo que esta temporada sí?

Que los dos fuimos muy claros cuando hablamos en el Mundial de Dubai donde estábamos jugando por Argentina. Fuimos claros en cuanto a lo que nos había molestado en nuestra primera etapa juntos y quedamos en que cualquier cosita que pasara la íbamos a hablar porque eso nos hace bien a los dos. Quizás en la primera etapa por el respeto que nos tenemos no nos queríamos decir cosas el uno al otro y eso hizo que terminara haciendo que la pareja no funcionase, pero ahora la comunicación ha sido muy buena y si conseguimos mantener eso no creo que tengamos ningún problema como pareja.

¿Con qué objetivo arrancáis?

Con el de ser muy competitivos. Sabemos que a cada campeonato que vamos podemos ganar. Si jugamos muy bien tenemos juego como para ganar y esa es una sensación muy linda, pero tenemos que ir con el objetivo de ser muy competitivos.

La razón de que se haya densificado tanto el calendario es por la entrada del nuevo circuito Premier Padel en 2022 quien entró en conflicto con World Padel Tour, pero parece que se está negociando para llegar a un acuerdo.

Nosotros tenemos contrato con World Padel Tour hasta final de 2023 pero la posibilidad que Premier Padel nos brindó el año pasado fue muy buena para el pádel. Forma parte de lo que es el crecimiento del deporte ya que cuando un deporte va creciendo más actores quieren entrar. Hace unos días nos comunicaron a la junta de la PPA que se habían sentado tanto World Padel Tour como Premier Padel con la FIP y estamos todos a la expectativa de ver qué pasa. Nuestra función va a seguir siendo defender al jugador porque consideramos que está por encima de todo. Si no tienes al jugador pueden venir los nombres que sean y las organizaciones que sean que no podrían hacer nada. Ahora estamos a la expectativa de que Premier Padel nos diga como avanzan las negociaciones.

¿Eres optimista?

Con los años y las diferentes situaciones que se van dando pienso en una frase que dice 'no creas nada de lo que se dice y de lo que ves créete la mitad'. Hay que estar a la expectativa. Soy optimista pero por el deporte porque para mí el deporte tiene que estar por encima de todos y de todo. Y los que quieran venir a trabajar para que el pádel crezca como deporte hay que abrirles las puertas y después, si el deporte crece, no me cabe duda que va a haber negocio para todos. Así que confío mucho y soy optimista en que el pádel siga creciendo como deporte.

¿Crees que puede haber un antes y un después para el pádel este 2023?

No. Creo que lo habrá en 2024. Ahora ya tenemos el calendario de World Padel Tour, tenemos el calendario de Premier Padel, vamos a jugar un año muy largo y a partir de 2024 tiene pinta de que se pueda a empezar a ordenar todo.

Se especula con la posibilidad de que Premier Padel compre WPT. ¿Sería una buena solución?

Tenemos la misma información que la prensa pese a que estamos en la Junta de jugadores. Sabemos que se han sentado pero no sabemos si uno va adquirir al otro, cuál será el porcentaje, si lo compra y se queda uno solo. Hay muchos escenarios sobre la mesa que a día de hoy pueden pasar.

¿Tú qué harías?

Yo sentaría no solo a WPT y la FIP sino que mandaría un mensaje al mundo del pádel en general y a todos los organizadores que quieran hacer crecer el pádel como deporte los sentaría en la misma mesa. Que piensen en el pádel como deporte y luego ya vendrá el paso número dos que será que piensen en el pádel como negocio. A todos los que quieran trabajar por el pádel les diría ‘muchachos, agárrense de la mano y empiecen a caminar por el bien del deporte’.

¿Has temido en algún momento que los gestores se cargaran el deporte?

No porque por suerte a día de hoy después de mucho tiempo el jugador se ha dado cuenta de que si no hay jugador no hay nada, en la ecuación de pádel profesional lo más fácil de suprimir son los organizadores. Hay muchos organizadores que quieren entrar en el pádel profesional así que en este sentido no hay problema, pero jugadores hay los que hay, así que si los jugadores consiguen estar unidos riesgo por el deporte no hay nunca, para nada.

Hablando de jugadores, este año ha habido un gran movimiento de parejas en la parte alta del ranking. ¿Hay alguna pareja que te haga temblar?

Creo que los cambios se van produciendo porque cuando empiezas a competir hay un objetivo que es el de ser número 1 y lo puede tener una sola pareja que es la misma que lo sigue teniendo desde hace tres años (Alejandro Galán y Juan Lebrón).

Pero parece que el pádel está más igualado que nunca

Yo no le veo así. Hay una pareja que hace tres años que viene siendo la número 1 del mundo. Puede estar igualada la competición desde la pareja número dos hacia atrás, pero la cabeza del circuito sigue siendo la misma: Galán/Lebrón. Miedo a nadie y respeto a todos porque más allá de que queremos batir a la pareja número uno el resto nos podemos ganar entre todos.

Tú fuiste 16 años consecutivos número uno, ¿crees que en el pádel de hoy día esto es posible?

Yo creo que sí. Si lo he podido conseguir yo es porque se puede hacer, no es nada imposible. Hoy los que más opciones tienen de acercarse a estos 16 años consecutivos de número uno son Lebrón / Galán y especialmente Juan que ya lleva casi cuatro.

¿Hay alguna pareja que te guste especialmente de las nuevas que se han creado?

Tanto Arturo (Coello) como Agustín (Tapia) y Franco Stupaczuk y Martín di Nenno son dos parejas que me gustan mucho. Con estilos muy diferentes de juego pero creo que son dos muy buenas parejas y pueden pelear por todo.

Pablo Lima se retira a final de año. ¿Qué pierde el pádel sin Lima?

Pierde a un jugador muy profesional, un jugador que todos los compañeros que ha tenido han visto la lucha y la entrega de cada día. Pablo al deporte le ha aportado mucha profesionalidad en el trabajo diario.