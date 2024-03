Acapulco, torneo del morbo

El torneo de Acapulco de Premier Padel será uno de los más especiales de la temporada. Y podría ser por el nivel que exhibirán (seguro) los jugadores y jugadoras. Pero, sobre todo, por el morbo de ver como varios proyectos de los que capitanean la parte alta del ránking mundial ponen punto y final a su andadura. Con las nuevas parejas hechas y las separaciones más que anunciadas. Los paseos por los hoteles lujosos de Acapulco donde se alojan esta semana todos los jugadores y jugadoras del circuito tendrán miga. El movimiento de llamadas de los últimos días habrán causado algún resquemor y a más de uno le va costar digerir el desayuno. Lejos quedan los tiempos en los que las parejas de pádel se juntaban por amistades y afinidades fuera de la pista.

La ruptura de Alejandro Galán y Juan Lebrón le ha dado un vuelco a Premier Padel. Después del follón que supuso el anuncio de separación que hizo el mismo Galán, las aguas siguen bajando turbulentas. A Lebrón le sorprendió la decisión del madrileño de juntarse con Chingotto y se tuvo que mover con celeridad porqué el calendario aprieta y la inscripciones son sagradas para la Federación Internacional de Padel. Paquito Navarro será su pareja para lo que queda de año pero, antes, Lebrón jugará con Galán en Acapulco y con Momo Gonzalez -la pareja actual de Federico Chingotto- en Venezuela. Tres parejas en menos de un mes. Y por necesidad más que por gusto.

El deseo de Coello

La ruptura de Galán y Lebrón ha dejado frío al actual número 1 del circuito, Arturo Coello. “ A mi me da pena que se separen. Juan y Ale suponían un reto diario. Una motivación muy grande. Intentar vencer a una pareja que ha hecho historia y que han marcado una época en el pádel. Las parejas que se juntan también serán muy difíciles. Y, quizás, para la lucha por el número 1 es mejor que no estén juntos pero me da pena”, dijo hace unos días en una rueda de prensa. “La rivalidad de Federer, Nadal y Djokovic no hubiera sido tan bonita si solo hubiera habido uno. Me da pena”, añadió el vallisoletano. Coello-Tapia y Di Nenno-Stupacuk son las pocas parejas que no se mueven después del torneo de Venezuela, que se disputará del 25 al 31 de marzo y también tendrá su dosis de morbo. También seguirán juntos Mike Yanguas y Javi Garrido, pareja número 7 en Acapulco, Coki Nieto y Jon Sanz, pareja 8, y la dupla Lucas Bergamini-Victor Ruiz (9).

Será el punto final del proyecto 2.0 de Sanyo Gutierrez y Paquito Navarro, la última andadura de Fernando Belasteguín y Lucho Capra… y el último servicio de Juan Tello junto a Alex Ruiz. De Capra aún no se sabe con quién jugará pero su movimiento también podría generar otro baile de sillas en instancias más bajas del ránking de la Federación Internacional de Pádel. Y, evidentemente, con una dosis también elevada de morbo en futuros torneos. De momento, los focos del Premier Padel de Acapulco también iluminan fuera de la pista.