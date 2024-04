Roberto Delorenzi y Sara Alonso se coronan en Calamorro SkyRace, la segunda prueba del circuito de las Merrell Skyrunner® World Series 2024

Los corredores Roberto Delorenzi (Brooks Running) y Sara Alonso (Asics) han sido los grandes vencedores en Calamorro SkyRace, la segunda prueba del circuito de las Merrell Skyrunner® World Series 2024. Una carrera trepidante de principio a fin, tanto en categoría masculina como en femenina, que ha ofrecido grandes momentos de auténtico skyrunning.

Los participantes han completado una distancia de 27,5 km con 2.270 metros de desnivel acumulado, en una carrera corta y explosiva. Con un desnivel constante y con escasos tramos llanos o de carretera, han superado bajadas extremadamente técnicas y con mucha roca. Ya desde el inicio se han encontrado con la subida al Monte Calamorro (731 metros) en un tramo de 3,76 km y 650 metros de desnivel positivo hasta la cima.

RÉCORD MASCULINO Y FEMENINO

Con una meteorología que acompañaba, y con el cartel de lujo de corredores y corredoras de élite que había, además del incentivo del bonus de 250 euros para quien lo batiera, era de esperar que cayera el récord de Antonio Martínez (2:39:01) del año pasado y de Sara Alonso (3:00:08) de 2022. Así ha sido, y en categoría masculina un Delorenzi imparable ha destrozado el récord de la prueba marcando 2 horas 25 minutos y 40 segundos en el crono, 14 minutos menos que el anterior récord. Por su parte, Alonso ha conseguido bajar su propio récord en prácticamente 1 minuto, cruzando la línea de meta en 2 horas 59 minutos y 08 segundos.

Delorenzi ha liderado la carrera desde el inicio, imponiendo un fuerte ritmo y sin aflojar en ningún momento. El suizo tenía el objetivo claro de batir el récord de la carrera, y lo ha conseguido, superando incluso en el último tramo de la prueba a las corredoras que lideraban la categoría femenina. Por detrás del atleta de Brooks han cruzado la meta Antonio Martínez (Asics) en 2 horas 34 minutos y 47 segundos, y el italiano Luca del Pero (Scarpa) en 2 horas 36 minutos y 55 segundos.

En categoría femenina Júlia Font (Brooks Running) y Sara Alonso (Asics) han dado todo un espectáculo deportivo, ofreciendo una de las carreras femeninas más disputadas de los últimos tiempos. Aunque se ha vivido un tira y afloja entre las dos corredoras durante buena parte de la segunda mitad de carrera, Alonso ha atacado en la última parte del recorrido, a su paso por el Túnel Estupa Budista, dejando atrás a Font y revalidando así el título conseguido hace 2 años.

"ME DUELE TODO, PERO ESTOY ORGULLOSA"

El primer clasificado, el suizo Roberto Delorenzi ha explicado después de su victoria que “desde el principio pude ir a mi ritmo y abrir un hueco, además el tiempo era perfecto...No esperaba ir tan rápido, ¡pero estoy feliz!”. El líder de las Merrell Skyrunner World Series ha añadido que “voy a hacer dos carreras más, la Skyrace des Matheysins y Gorges du Tarn, donde espero hacerlo como hoy y en Acantilados, y luego correr en la final”.

Roberto Delorenzi, durante la Calamorro SkyRace / ©Antton Guaresti / ©Skyrunner® World Series

Por su parte, la vencedora en categoría femenina, Sara Alonso, ha asegurado que “yo este récord no lo conseguía si no hubiese estado ahí Júlia Font, y eso que en algún momento en que se me ha ido lo he visto imposible, pero ha sido la carrera más competitiva por el primer puesto que he hecho nunca”. La corredora vasca ha añadido que “me duele todo ahora mismo, pero estoy orgullosa y muy contenta con la carrera”.

Sara Alonso, durante una complicada subida en la Calamorro SkyRace / ©Antton Guaresti / ©Skyrunner® World Series

El director de Calamorro SkyRace, Rogelio Macías, ha afirmado que “estamos muy contentos desde el Grupo Alpino Benalmádena con esta segunda parada de las Merrell Skyrunner World Series. El apoyo que hemos tenido ha sido increíble, tanto de los participantes y la organización como de los voluntarios, a los que agradecemos todo el trabajo que están haciendo”. En referencia a los récords batidos en el día de hoy, Macías ha añadido que “ha sido increíble el rendimiento de todos los atletas, y estamos muy contentos de la acogida que está teniendo la carrera en todo el circuito”.

El representante de las Merrell Skyrunner® World Series, Etienne Rodriguez, ha señalado que había "un gran ambiente, de principio a fin, con mucha emoción". Rodríguez ha añadido que "la división de tiempos, con las mujeres comenzando primero y los hombres 30 minutos después, ha sido un toque genial, bastante único, y creo que realmente ha aumentado la emoción de la retransmisión en directo. Y todo ello rematado con los récords que se han batido tanto en la carrera femenina como en la masculina". "Además, la Calamorro SkyRace ha marcado el debut del Trofeo Esteban Olivero sub-23, y eso es algo que realmente nos apasiona apoyar", ha dicho finalmente el representante del circuito, en referencia al trofeo en memoria del joven atleta fallecido en diciembre, a los 22 años, en un accidente de montaña y por quien hoy se ha guardado un minuto de silencio.

CALAMORRO SKYRACE, UNA PRUEBA CON HISTORIA

La historia de Calamorro Skyrace, organizada por el Grupo Alpino Benalmádena y con la colaboración del Ayuntamiento de Benalmádena, la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, ha ido evolucionando desde su primera edición en 2008. Es una de las pruebas pioneras que se empezaron a celebrar en esta comunidad durante los inicios de las carreras por montaña.

La organización, ya desde el principio, buscó las mejores opciones de recorrido que ofrece a la Sierra de Benalmádena con su red de senderos prácticamente desconocida, con el objetivo de ponerla en valor a través de una ruta que fuese significativa de la riqueza paisajística y medioambiental del municipio de Benalmádena.

En 2019 se estableció el actual recorrido que perfila y aúna las características de una prueba técnica, exigente y que permite vivir una experiencia totalmente distinta y real de una Skyrace. En su decimosexta edición, y por segundo año consecutivo, la Calamorro forma parte del circuito de las Merrell Skyrunner® World Series.

Todos los resultados generales de Calamorro SkyRace se pueden ver en el enlace

https://sportmaniacs.com/es/races/xv-calamorro-skyrace

La próxima parada de las Merrell Skyrunner® World Series será el domingo 5 de mayo con la SKYRACE® DES MATHEYSINS, que tendrá lugar en Saint Honoré (Francia). El calendario 2024 también contempla otras pruebas en América, Europa y Asia.