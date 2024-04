“He estado al borde de la muerte tres veces y puedo correr ultramaratones”

Juan Dual (Valencia, 1985) es un corredor amateur de ultradistancia. A pesar de enfrentar desafíos médicos extraordinarios, Juan ha demostrado una determinación admirable y una pasión innata por superarse a sí mismo. A lo largo de su vida, ha encarado la difícil realidad de vivir sin varios órganos vitales, incluyendo el colon, el recto, el estómago y la vesícula biliar. Sin embargo, lejos de dejarse vencer por estas adversidades, ha hallado en el deporte una fuente de salvación y motivación. Con una valentía excepcional, ha sobrevivido a situaciones cercanas a la muerte en tres ocasiones, encontrando en cada una de ellas en la práctica deportiva la fuerza necesaria para continuar su camino.

¿Cómo describirías tu viaje desde enfrentarte al diagnóstico de poliposis múltiple hasta convertirte en un atleta de pruebas de resistencia?

Es un viaje que tiene unas idas y venidas del carajo, hablando en plata. A mí me lo diagnostican con 13 años y me convierto en una persona mayor del día a la mañana. Me encuentro con una enfermedad, de las que se consideran enfermedades raras, que hace que se desarrolle el cáncer en el 99,8% de los casos. Una barbaridad...

Con 13 años ya sé que a lo largo de mi vida me van a tener que hacer pruebas médicas para ir controlando el avance de la enfermedad. Además, se sabe que la posibilidad de desarrollar el cáncer es tan bestia que es mejor hacer una salvajada como es una cirugía que te quite órganos, que no el hecho de mantenerlos dentro. Por desgracia, es algo que no entiende de condiciones económicas, cualquier persona puede acabar afectada por el cáncer.

Y eres muy activo en las redes sociales y los medios para contar tu historia...

Siempre utilizo, a través de la prensa, el recordatorio de que gracias a esos momentos tan difíciles de la vida, tenemos herramientas para ser mejores. Yo creo que soy mucho mejor persona y me siento mucho mejor a día de hoy, a pesar de todas las movidas locas que he pasado. Considero que es algo que me define mucho y que apuesto mucho por eso. De hecho, por eso estoy tan activo en redes sociales, para recolocarlo.

¿Qué papel crees que ha jugado el deporte en tu proceso de superación personal y recuperación emocional después de enfrentar cirugías tan intensas a una edad tan temprana?

Yo no hacía deporte prácticamente. Antes de la última cirugía pesaba 106 kilos midiendo 1,87 de altura, al ser largo se escondía un poco la obesidad. Después de la cirugía del estómago pasé de pesar 106 kilos a 57, perdiendo prácticamente el 50% de mi masa corporal en menos de medio año. No podía ni salir a comprar el pan y tirar la basura, tenía que hacer paradas para recuperarme, era terrible. Tenía 28 años y tampoco me quería quedar viéndolas venir, en el sofá esperando se te puede hacer muy larga la vida. Era la época del boom del running y tenía colegas que empezaron a correr. Vi como, a través del deporte, todos esos bichos que tenemos en el coco se iban calmando. Entonces me dije, a lo mejor correr no, pero intento forzarme a caminar. De caminar empecé a trotar, de trotar empecé a correr y así me picó el bicho de la ultradistancia.

¿Qué aspecto del mundo de las carreras de montaña y los triatlones de larga distancia te apasiona más y por qué?

Me permite estar completamente centrado en mí mismo y recordar que, paso, he pasado y pasaré muchas semanas a lo largo de mi vida contando literalmente baldosas en los hospitales o encontrándome en los pasillos empujando un palo de suero. La comparación de haber estado en el hospital hace muy poco y estar en la montaña corriendo o pedaleando es precioso. Además, si eso se convierte en un empujón de energía para tanta gente es para decir, oye, si hay que salir a entrenar, pues me da igual que llueva, que haga frío, yo voy a ir a fuego. Es un pinchazo de motivación para mí, para la gente, como un regalo muy bonito y bien envuelto.

¿Cómo te estás preparando para la prueba Calamorro SkyRace de las Merrell Skyrunner World Series?

Son carreras muy duras y hay que entrenar mucho. Con mi entrenador y junto al equipo tenemos todo bien pautado, ya que tampoco podemos ir como pollos sin cabeza. Tengo dos sesiones de fuerza como mínimo a la semana y por las tardes sesiones de series en asfalto, los fines de semana la tirada larga en montaña buscando desnivel e intercalar también sesiones de rodillo y bicicleta para soltar piernas.

Además del aspecto competitivo, ¿qué aspectos disfrutas más de participar en eventos deportivos como las carreras de las Merrell Skyrunner World Series?

Para mí es muy bonito compartir tanto con otros corredores de élite del equipo Merrell como con compañeros que acabo conociendo ahí de diferentes marcas, nos juntamos allí para hacer lo que nos gusta. Además, compartir con corredores populares es muy bonito porque hacemos las mismas carreras, disfrutamos del mismo entorno, pero claro, de repente se dan cuenta que están compartiendo carrera con alguien con unas condiciones físicas muy difíciles. Gestionar la alimentación, la nutrición, la hidratación, si ya de normal es difícil en carreras lo es aún más cuando no tienes estómago, colon recto, ni vesícula biliar. Se convierten en jornadas de motivación muy potentes y es una parte de mi trabajo que mola mucho.

¿Hay algún propósito en especial o significado detrás de la elección de la bicicleta como medio principal de desplazamiento hacia las carreras?

Al final, yo soy una persona que busca intentar reducir el impacto al mínimo con el medio ambiente. De hecho, no conduzco y eso no me limita. Subo en metro o en tren y busco una parada de tren que me deje cerca de la montaña, entreno y vuelvo. Esto forma parte también de ese compromiso, de enseñar que se pueden hacer las cosas de manera diferente, que puedes llegar, alternar con metro, con bicicleta, para ir y volver al sitio y hacerlo lo más accesible posible. Simplemente, hay que tener esa voluntad, esas ganas de hacerlo y la vida en esta aventura que además suma de manera positiva en la reducción del impacto en el medio ambiente.

¿Qué consejo le darías a otras personas que están pasando por situaciones difíciles y buscan superarse a sí mismas?

A mí siempre me gusta recordar a la gente que en cualquier momento de nuestra vida hemos pensado que habría algo que no nos dejaría seguir adelante. Enfrentamos la pérdida de algún familiar, de alguna mascota, de nuestro trabajo, el haber suspendido asignaturas. Pero luego pasan los años y dices, ostras, yo creía que esto iba a acabar conmigo, que no iba a conseguir superar aquello y estoy aquí.

En este caso, recomiendo a la gente que hagan un poco de memoria, porque problemas hemos tenido todos y todas en nuestra vida. Que hagamos un poco de esa memoria activa y recordemos las herramientas que nos han traído al momento en el cual estamos a día de hoy. Las herramientas son lo que nos hace grandes, lo que nos hace ser las personas e ir más allá cada día y el hecho de aceptar el sufrimiento y el recordatorio de esos momentos tan terribles para decir, yo he estado a punto de morir tres veces y puedo correr maratones ¿De qué no eres capaz tú?

¿Cuáles son tus objetivos y aspiraciones futuras como atleta de montaña y triatleta de larga distancia?

Este año quiero disfrutar al máximo, exprimirme y buscarme las cosquillas en las Merrell Skyrunner World Series. Me parecen unas carreras fantásticas porque te ponen en tu sitio muy rápido, ya que no son como las ultradistancias que corres muy largo y pueden pasar muchas cosas. Son carreras cortas y muy explosivas en las que pasa de todo en poco tiempo. Es algo que me motiva mucho, ya que es diferente a lo que vengo haciendo y me llena mucho prepararlas y combinarlas con el hecho de viajar en bicicleta a las carreras y poder ir contando los viajes a través de redes sociales como Instagram y la cuenta de Dualcillo.