Despedida de Arrasate con empate y lesión de Sorloth

Osasuna se despidió de su técnico Jagoba Arrasate con un empate a uno contra un Villarreal que igualó el tanto inicial de Ante Budimir por medio de José Luis Morales, el encargado de relevar al noruego Alexander Sorloth, al que una lesión le impidió luchar por el título de máximo goleador de LaLiga EA Sports.

Día de emociones en El Sadar. Alegría y tristeza se unieron en la despedida de Jagoba Arrasate como técnico rojillo tras seis campañas. El club preparó un gran tifo con su cara a la salida de los jugadores con el lema ‘Gracias, Jagoba, Eskerrik asko’.

Lesión de Sörloth

Un suave remate de Budimir abrió el casillero de ocasiones de su equipo. El partido se detuvo por la lesión de Alexander Sorloth, quien hasta entonces luchaba por igualar las 24 dianas del ucraniano Dovbyk (Girona), situado en la cabeza de la tabla de artilleros. El delantero se llevó una mano a la parte posterior del muslo derecho tras un disparo y salió del campo ovacionado y con gestos de desánimo.

Con la posesión en manos del Villarreal, Osasuna asestó el primer golpe. Un preciso pase de Peña atrás a Budimir fue aprovechado por el croata para firmar su decimoséptimo gol en esta liga con un gran remate por bajo con el exterior del pie izquierdo.

Morales pone el empate

Los locales apenas sufrían contra un Villarreal que buscó las contras con Morales como hombre más adelantado. El submarino comenzó la segunda mitad moviendo a Osasuna con la calidad de jugadores como Baena, Trigueros o Comesaña. Un balón en profundidad del primero de ellos dejó a Morales solo ante Aitor y el 'Comandante' regateó al meta y logró el empate.

Morales celebra su gol ante Osasuna / EFE

Un pase/disparo de Pablo Ibáñez no fue interceptado por Raúl García de Haro de milagro. El ariete no confió en que el balón le llegase y la jugada quedó en nada. El ritmo del choque decayó desde entonces. Traoré realizó una gran maniobra en la frontal del área para soltar un latigazo que no tomó dirección a portería. Arrasate dio minutos a todos los jugadores de campo, a excepción de Juan Cruz. Morales, con caño incluido a Unai García, pudo senticar, pero Aitor lo evitó con una buena atajada y el árbitro pitó el final del encuentro tras anular un gol de Morales en el minuto 92.