Las tres salidas de Laporta

Este lunes Joan Laporta jugará el partido más importante desde que accedió a la presidencia del Barça hace ahora poco más de dos años. La expectación por saber que explicará y como argumentará lo sucedido en el ‘Caso Negreira’ ha desperado un interés superior al de cualquier fichaje para la próxima temporada. Así que el presidente sabe que se juega el futuro del Barça y el suyo.

Se lo juega principalmente ante sus socios, pero también ante sus enemigos. Si sus explicaciones no convencen se puede producir una situación insostenible tanto por los ataques externos como por las sospechas internas. Ante semejante panorama, a Laporta se le presentan tres salidas. La primera es dimitir. No lo hará. La segunda es optar por imitar al Rey emérito. O sea, decir que se equivocó y que no volverá a ocurrir. Tampoco lo hará. La tercera salida es explicar toda la verdad.

No pienso que ningún directivo se haya beneficiado de lo que facturaba Negreira, pero eso no quita que no se tengan que justificar todos los pagos realizados de manera continuada y durante veinte años al excolegiado y exdirigente arbitral. El problema del Barça y por el cual el Consejo Superior de deportes, la UEFA, Liga, la Federación o el resto de club españoles, incluido el Madrid, están a la espera de explicaciones, no es por conocer si algún directivo se ha enriquecido, que también, es por saber si se ha pagado o comprado a algún árbitro para beneficiar al Barça. Sólo si Laporta demuestra que eso no es verdad, el club saldrá inmune de esta. Por el contrario, si quedan dudas, si la UEFA no se cree la versión de Laporta, pueden sancionar al club con consecuencias terribles para el futuro de la entidad.

Esta vez Joan Laporta necesitará algo más que su gran poder de comunicación y seducción. Hay que argumentar y demostrar el porqué de esas facturas que fueron aceptadas por diversos presidentes. Laporta debería hablar el lunes en boca de todos ellos. Sólo así, con una versión única, clara, contundente y con el respaldo del resto de presidente implicados tendrán credibilidad sus explicaciones. Por el bien del Barça, a partir del lunes, debería quedar cerrado este tema y así poder centrarse en el equipo, el Espai Barça, los fichajes... Además, sólo si Laporta convence, al menos a sus consocios, el Barça podrá centrarse en celebrar la primera Liga de Xavi como se merece. Por contra, si quedan dudas, esto será un desastre.

Tenis, Barça y Sant Jordi

El próximo domingo día 23 se dará en Barcelona un hecho que hasta ahora nunca había ocurrido. A la misma hora pueden coincidir la final del Trofeo Conde de Godó, el partido del Barça contra el Atlético de Madrid y la diada de Sant Jordi. El Barça intentó cambiar el horario, pero la Liga no ha accedido a ello. Por tanto, en esta ocasión, los finalistas del Open Banc Sabadell difícilmente podrán asistir al fútbol. En fin, que los alrededores del Camp Nou y del Tenis Barcelona quedarán colapsados.

Los 45 de Puyol

Esta semana el gran capitán del Barça cumplió 45 años. Pronto ara diez años que Carles Puyol tuvo que retirarse del fútbol por problemas en una rodilla. Su carrera espectacular fue espectacular y, desde entonces, ha sido de los pocos exfutbolistas que sin pertenecer al club ha ejercido de barcelonista de manera ejemplar. Pocos jugadores culés pueden presumir de tener un currículum tan impecable dentro y fuera del terreno de juego. Quizá algún día vuelva a trabajar en el Barça. Sería una buena señal.