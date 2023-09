Ter Stegen como ejemplo

Esta semana, Marc André Ter Stegen ha sido nominado al premio The Best al mejor portero del año. Un justo reconocimiento al excelente rendimiento que el guardameta alemán ofreció durante toda la pasada temporada, siendo clave en el título de Liga ganado por el Barça de Xavi Hernández.

Ter Stegen, con 31 años, está en plena madurez y no dudó hace unas semanas en aceptar la propuesta de renovación que le ofreció el Barça. Se encuentra muy a gusto en el club y en la ciudad y por ello aceptó alargar su compromiso con el Barça hasta el 2028. Además, quiso ayudar al club en el que juega desde un lejano 2014, cuando llegó desde el Borussia M’Gladbach por doce millones de euros. Con un contrato de la anterior directiva, aceptó adecuarlo para ayudar al club a inscribir jugadores en los últimos días de mercado. “Entendió que gracias a su compromiso, el Barça podría tener mejores jugadores y podría tener más posibilidades de ganar títulos”, explican desde el Barça, recalcando que “merece ser uno de los capitanes”, en lo que es un claro mensaje a otros deportistas del club azulgrana. Se refieren a Mirotic, que no aceptó bajarse el sueldo y adecuar un contrato de NBA en Europa de once millones de temporada. El mensaje también es para uno de los grandes referentes de la sección de balonmano, Gonzalo Pérez de Vargas. “No podemos criticarle porque haya decidido aprovechar una gran oportunidad, pero es lógico que haya perdido la capitanía”, explican.

Ter Stegen se ha convertido en un ejemplo a seguir para todos los deportistas del club y esperan que un buen amigo del alemán siga sus pasos, Frenkie de Jong, con quien el Barça también ha empezado a tantear una renovación de contrato.

El centrocampista neerlandés se ha convertido en uno de los pilares del equipo de Xavi. Todavía tiene contrato hasta el 2026, pero en el club quieren que lo prolongue hasta el 2028. Eso sí, De Jong, como tenía Ter Stegen, tiene un contrato de los de antes. De hecho, ambos renovaron el mismo día, junto a Lenglet y Piqué, en plena pandemia. Y el club quiere que también haga una adecuación con un contrato acorde con la situación por la que pasa la entidad. Bien es cierto que a estas negociaciones, De Jong no llega como Ter Stegen, pues el neerlandés y sus representantes vieron cómo el verano pasado la dirección deportiva empujaba al jugador a salir hacia el Manchester United. No han olvidado aquel episodio, aunque sí saben que el presidente Joan Laporta fue quien más apostó por su continuidad. Y que Deco haya relevado a Mateu Alemany también ayuda.