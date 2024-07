Respeto para el capitán

Sergi Roberto en el partido de liga contra el Rayo Vallecano

El nuevo entrenador del Barça, Hansi Flick, llegó ayer a Barcelona y se pasó por la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde se reunió con el presidente del club, Joan Laporta, y también con el director deportivo, Deco.

El alemán seguirá preparando en los próximos días el inicio de la pretemporada azulgrana, fijado para el próximo miércoles 10 de julio. Faltarán todos los internacionales que han jugado o siguen jugando la Eurocopa y la Copa América y también Eric Garcia y Pau Cubarsí, que disputarán los Juegos Olímpicos con la selección española. Entre los asistentes a la primera sesión, si no cambian las cosas de forma radical de aquí al miércoles, tampoco estará Sergi Roberto.

El capitán acabó su vinculación con el Barça el pasado 30 de junio y todavía no sabe si esta temporada seguirá vistiendo de azulgrana. Su primera intención y su deseo era ponerse el miércoles a las órdenes de Flick, pero no podrá hacerlo porque se le ha aconsejado que no lo haga. No tiene contrato con el club y en caso de lesión tendría un problema serio e importante. Así que mejor, mientras se decide su futuro, que se entrene en solitario.

Sergi Roberto, futbolista formado en La Masia y que ha estado catorce temporadas en el primer equipo, está pendiente de saber si el club tendrá suficiente ‘fair play’ para firmar un contrato por una temporada, contrato que tenía apalabrado y que se paró tras la marcha de Xavi. Sigue pensando el centrocampista en azulgrana y sigue creyendo que lo mejor es esperar, aunque también sabe que la espera no puede ser eterna porque algunos clubes se han interesado en él y tampoco podrán esperarle mucho tiempo. Así que el club debería procurar que la decisión no se alargase mucho más. El de Reus, capitán del equipo y con una dilatada trayectoria en el club, merece, por todo lo que le ha dado al Barça, un respeto.

Un gol suyo provocó uno de los momentos de mayor alegría azulgrana en los últimos años. Siempre que los entrenadores le han necesitado ha estado ahí. Para jugar como centrocampista y para hacerlo durante muchos años como lateral derecho cuando la plaza no estaba bien cubierta. Y cuando el club le dijo que si quería ampliar su contrato hace dos años debía hacerlo temporada a temporada y bajándose mucho el sueldo, aceptó sin problemas porque su deseo era seguir en el equipo del que es seguidor.

Seguir, sigue siendo su deseo, pero el tiempo apremia. Así que, por respeto al capitán de la plantilla, la dirección deportiva debería aclarar su futuro cuanto antes. Si fuese esta misma semana, mejor que mejor.