De Real Madrid TV a Barça TV

El Real Madrid utiliza su televisión para lanzar todos los mensajes que calla su presidente. O sea, que desde la televisión blanca atacan a los estamentos arbitrales y a los colegiados, elaboran informes sobre el VAR y cuestionan todo lo que perjudica al club blanco. Sin duda, tienen una estrategia. Cuestionable, pero una clara estrategia.

Por contra, esta semana, el Barça ha anunciado que no renovará el contrato de prestación de Servicios con TBSC Telefónica, la empresa que gestiona la televisión del club. Se entiende entonces que, a partir del próximo 30 de junio, la televisión del Barça dejará de emitir. Se entiende, también, que más de 120 excelentes profesionales se quedaran en la calle antes del verano. Desde el club cuentan que el presidente Laporta era de los pocos que apostaba por la televisión, pero que la situación económica era insostenible. Explican también que el coste del contrato es sobredimensionado y que mantener abierta Barça TV es de unos 12 millones de euros anuales y ahora el Barça no puede permitirse este tipo de gastos.

Me cuesta creer que a partir del próximo 30 de junio los socios y aficionados del Barça dejen de poder ver las ruedas de prensa de Xavi, algunos partidos del fútbol base, ciertas finales históricos o las comparecencias del presidente. No descarto que, quizá, a última hora, venga alguien al rescate y se queda con estos derechos de emisión. De lo contrario, pierde el socio y el aficionado culé. Sobre todo, el culé de fuera de Catalunya. A los catalanes les sobran fuentes de información. Sin embargo, el resto de barcelonistas cubrían su dosis diaria de barcelonismo viendo Barça TV. Veremos que ocurre en los próximos días.

Dicen que todo eso responde a cuadrar los números para poder inscribir primero a Gavi y, después, poder fichar a Messi. Si es por eso, quizá vale la pena, pero el esfuerzo del socio puede que tenga un límite. Se quedan sin tele, les suben el precio de los abonos, los llevan a la montaña maldita y, nadie descarta, más decisiones impopulares. En fin, que quizá hubiera sido mejor, como dijo en su día, Pep Guardiola, confiar en la cantera, no fichar a grandes estrellas, construir un equipo poco a poco y no marcarse retos a corto plazo. Los culés se ilusionaron con ganarlo todo y ahora sueñan con el regreso de Messi. Quizá, el problema es controlar el mensaje que nos venden desde el club. O sea, no tener una estrategia comunicativa como Real Madrid TV. Esperemos, al menos, que todo este esfuerzo sirva para que Tebas vea que desde el club se está realizando un gran esfuerzo para recortar los gastos.

El Xavi más solidario

Una de las parejas más solidarias que asistirán el lunes día 8 de mayo a la gala ‘People in red’ que se celebrará en el MNAC de Barcelona será el entrenador del Barça, Xavi Hernández y su esposa Núria Cunillera. El acto reunirá a 800 personas, entre ellos al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y está organizado por la Fundación Lucha contra las enfermedades infecciosas que lidera el doctor Bonaventura Clotet.

De Messi a Bruce y Obama

Si hay un chef en España que estos últimos ha estado con los personajes más populares de mundo este es bético, Rafa Zafra. Hace unos días cenaron en el Estimar, uno de sus restaurantes de Barcelona, el mismísimo Leo Messi con Sergi Busquets y Jordi Alba. Pero eso no es todo, este jueves, en otro de sus locales, el restaurante Amar, se reunieron Bruce Springsteen, Barack Obama y Steven Spielberg. Imposible superarlo.