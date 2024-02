¿Qué quiere ser de mayor el fútbol?

REAL MADRID / GIRONA

Decir que la industria del fútbol está en permanente cambio no es nada nuevo. Llevamos ya al menos cuatro años en los que discutimos si las reglas del juego desincentivan la emoción, si los formatos de competiciones se han adaptado o no a los nuevos hábitos de consumo, y si fórmulas pioneras como los grupos multiclub o la entrada de fondos de inversión son el maná que ordenarán y darán coherencia al deporte como producto de entretenimiento en las próximas décadas. Y para que todo esto pase, o al menos se haga de forma equilibrada para respetar ciertas tradiciones y al fan, lo que sobre todo hace falta es el desarrollo de cultura corporativa y confiar en que más talento en los despachos no es un gasto, sino una inversión a futuro.

Existe la falsa creencia de que el modelo de club social es el que más y mejor cuida al aficionado, pero al mismo tiempo se pone a la Premier League como ejemplo de ese buen trato cuando allí todos los clubes tienen un único propietario y son SAD desde su origen. O Alemania, donde muchos sí tienen accionistas de referencia que pueden llegar a tener hasta un 49% de la propiedad. Y en ese debate, lo que muchas veces se olvida es que, tan importante es el pulmón económico -argumento habitual para defender estos movimientos corporativos- como las personas que ejecutan los proyectos.

Un claro ejemplo está en LaLiga. La operación con CVC ha permitido que ya se hayan inyectado más de 1.300 millones de euros en los clubes, que ya se han consumido especialmente para refinanciar deuda, ampliar margen salarial cuando la pandemia aún apretaba y acometer las primeras inversiones en estadios y ciudades deportivas. Es la parte más visible de todo el Plan Impulso y la que más rápido ha dado retorno a los clubes, apoyando que la facturación agregada ya supere los 5.000 millones de euros por primera vez desde la pandemia. Pero ahora llega el momento de la cirugía fina, la que dará retornos en el medio y largo plazo, pero exige intervenir ya.

Esta semana en PortAventura se reunieron más de 600 profesionales de los clubes y CVC volvió a poner el acento en una cuestión sobre la que ya llamó la atención un año antes es esta jornada del Plan Impulso. Faltan manos. Muchas manos y, además, en ámbitos donde hasta ahora nunca se pensó que podrían ser necesarias.

Avances ha habido, pero tanto desde la competición como desde el fondo han vuelto a avisar de que falta más. Por ponerlo en perspectiva. Las estructuras corporativas de los equipos españoles profesionales han pasado de una media de 33 a 39 personas en Primera y de 15 a 17 personas en Segunda División. Un avance, pero muy lejos del promedio de 65 empleados en la Premier League. Sólo el FC St.Pauli de 2.Bundesliga tiene cerca de 20 personas en el área comercial, lo que le permite facturar 60 millones anuales incluso en Segunda.

No quiero decir que meter gente vaya a solucionar todos los problemas ni vaya a convertir a los equipos en una máquina de facturar, pero el sector se haría un favor si entiende que el ahorro y la sostenibilidad económica no está en negar la contratación de equis personas en oficinas, sino en ser más prudentes en la parcela deportiva. Eso, y antes tener claro para qué se necesitan esas manos.

¿Dónde veremos el fútbol en 2027?

Parece que queda mucho, pero hay quienes ya están trabajando para estar listos ante cualquier escenario audiovisual. LaLiga será la primera gran liga que salga al mercado en el próximo ciclo, allá por 2027, y el interrogante es quién tendrá la llave de la distribución de contenidos. Hoy, en Europa está todo muy apalancado en los grupos de telecomunicaciones como Telefónica y de comunicación como Sky, pero cada vez van cogiendo fuerza las OTT como Dazn. El dilema para el aficionado es que hoy debe tener hasta tres suscripciones para ver todo el deporte, algo que podría cambiar si a medio plazo se consolida el movimiento que acaba de producirse en Estados Unidos.

Allí, Disney, FOX y Warner Bros.Discovery han decidido crear una plataforma de streaming conjunta en la que se incluirá ESPN y retransmisiones de NFL, NBA, Mundial de fútbol, Fórmula 1, tenis, NHL, MLB, WNBA, Nascar, NCAA o PGA Tour, entre otros. Una superapp para que cualquier aficionado pueda tenerlo todo en una suscripción. Sólo hay dos cosas que aún no han dicho: cómo se llamará y el precio. Lo más importante para el fan, pero también para las propiedades deportivas, que aún no saben si esos nuevos hábitos de consumo pueden devaluar sus derechos.