Si Pau Cubarsí se llamara Cubarsinho

Cubarsí tuvo una gran actuación ante el Getafe / JAVI FERRÁNDIZ

Para darnos cuenta de la dimensión de los jugadores de la cantera que derriban la puerta del primer equipo, lo mejor es hacer un ejercicio de comparación con otras promesas del mercado internacional. La aparición de Pau Cubarsí ha sido fulgurante, una de esas revelaciones que no admiten dudas una vez les ves jugar en Primera División. Unos tienen técnica, otros fuerza, otros ambas cosas. Algunos muestran capacidad de liderazgo, anticipación, salida de balón... Pues bien, Cubarsí lo tiene todo, lo que le convierte en perla de incalculable valor.

¿Nos hemos parado a pensar cuánto valdría Pau Cubarsí si se llamara Paulo Cubarsinho, pongamos por caso? Los jóvenes brasileños se pagan a precio de oro y ejemplos hay a mil ahora que la pasta de verdad está en la Premier y aquí hay que apostar por presuntos niños prodigio. Apuestas que algunas veces salen bien y otras, no tanto. Por Cubarsinho no pedirían menos de sesenta millones y eso tirando por lo bajo. Y aquí, sin conocerle, nos entusiasmaríamos con su planta, su toque de balón, su personalidad sobre el terreno de juego... Por su ADN Barça, que además sería verdad, pues Cubarsí, que no Cubarsinho, es realmente uno de los nuestros. No hace falta ser muy sagaz para sacar de todo esto una conclusión: la cantera siempre sale mejor de precio. Ahora, lo que hay que hacer es cuidarle y hacerle un contrato en coherencia con su valor para que los irrelevantes diez millones de su cláusula de rescisión se conviertan en no menos de 300 y alejar así a los millonetis que compran Cubarsinhos en vez de fabricar Cubarsís.