¿Messi en Miami? Gana Adidas

Ayer Leo fue presentado a la americana: Showtime. En EEUU el deporte es entretenimiento, que nadie lo dude. Messi ha sido el jugador más icónico y rentable de la historia del fútbol. Ninguno ha vendido más camisetas que el argentino, pero mayormente para Nike, no para la marca que le esponsoriza. Una vez más podemos destacar a Cristiano como un secundario ilustre en su era.

El luso ha sido el gran icono para Nike en las últimas décadas, pero nunca al nivel del pequeño maestro, a pesar de tener una mayor propensión a gestionar su imagen pública. Sin duda, la época en la que ha desarrollado su carrera ayuda de forma notable a esa supremacía icónica. No podemos debatir si Pelé, Cruyff o Maradona en la era del marketing deportivo actual podrían haber superado al argentino en el ámbito del balonpié.

Cruyff, sin duda apuntaba maneras, llegó a jugar el Mundial de Alemania negándose a vestir la camiseta oficial de Holanda. Maradona lo fue todo para Puma y sin él la marca perdió el rumbo durante décadas.

La trayectoria del rosarino es, incluso, caso de estudio. En primer lugar porque, su caso con Nike, sentó jurisprudencia respecto a la renovación de los derechos de imagen de jugadores con sus marcas técnicas respecto a los derechos de tanteo en la renovación de contratos. En segundo lugar, porque siempre desarrolló su carrera profesional con equipos con la marca de la competencia.

Esa situación dio un filón para que los aficionados creyeran que era un jugador Nike en lugar de Adidas. ¿La razón? La mayoría de fotografías daban visibilidad a la camiseta y no a las botas.

Desde hoy, la situación va a cambiar: La multinacional alemana renovó el pasado febrero su contrato con la MLS (Major League Soccer) hasta 2030 por un importe de 830 millones de dólares. En el contrato no sólo todos los equipos deben lucir la indumentaria de la marca de las tres franjas, si no que todos los jugadores que no tengan contrato con una marca de calzado, deberán jugar con Adidas de forma obligatoria.

Tan sólo cuatro meses después: Tres en ralla. Con la firma de Messi por el Inter de Miami se alinearon todos los astros. El mejor embajador de la compañía, en un club y en una competición de la marca de las tres rayas en el mercado clave: Estados Unidos. Si hay un mercado difícil para Adidas es el americano. Nunca ha conseguido competir con Nike de forma trascendente. Lo intentó en el baloncesto y sucumbió. Quizás el fútbol es el talón de Aquiles de sus rivales. Con Messi en el Inter de Miami, el gran vencedor es Adidas. En los resultados deportivos veremos que pasa.