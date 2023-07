Messi eclipsa la gira del Barça

Está el barça en los ángeles y los culés miran hacia Florida. Parece como si el icónico letrero de Hollywood lo hubieran instalado en Miami Beach. Actores, famosos y deportistas de élite han preferido arropar al equipo rosa que a los azulgranas. Sin duda, acertaron. Solo por ver el gol de falta de Messi ya les valió la pena asistir al estadio del Inter de Miami. Además, y por si fuera poco, un brote de gastroenteritis dejó KO al equipo de Xavi. Esperemos que la cosa no vaya a más y no perjudique la complicada planificación de la plantilla del Barça. Las giras no ayudan a los entrenadores, pero son obligatorias desde el punto de vista económico. Los gestores están obligados a buscar ingresos atípicos y los técnicos y jugadores se quejan de los viajes, cambios de ciudades y distintos terrenos de juego. A todo eso, si añadimos este desgraciado contratiempo, veremos cómo arranca la temporada. Digo esto porque dentro de 20 días empieza la Liga.

En fin, que si buena parte de las miradas ya estaban puestas en Messi ahora todo el foco se centra en el espectacular debut del argentino. Fue complicado para los culés despertarse este sábado con ese gol que tantas veces habían visto en el Camp Nou y que no se ha repetido desde su marcha. No es cuestión ahora de reabrir el debate de su salida, pero es irremediable pensar qué pasaría si ese tanto lo hubiese marcado con el Barça. El color rosa que muchos detestan se está poniendo de moda gracias a Messi. El dinero que ya está generando en su nuevo club y en las marcas comerciales que le arropan es una muestra más de lo que es capaz de hacer un solo futbolista. No obstante, los culés deben centrarse en su equipo. No es fácil, pero no hay alternativa. Esta temporada será una de las más complicadas de la historia. Con el Camp Nou patas arriba y el club en una situación económica critica o ganan títulos o todo se puede venir abajo. Así que la afición también tendrá que poner de su parte. De momento, habrá que sobreponerse a Messi y a esa inoportuna gastroenteritis. De peores han salido.