Maldito VAR

Por más horas que pasen y cuanto más ves repetidas las imágenes de la polémica más te crece la indignación por lo que está viviendo en esta Champions el Barcelona y que puede acabar dejándole fuera de la liguilla. No se trata tampoco de por poner una excusa a la derrota de la que luego hablaré. Es poner en contexto y tratar de explicar lo inexplicable.

En estos tiempos de las tecnologías y de las “supuestas” ayudas a los árbitros, se siguen cometiendo errores inaceptables como el que vivimos y sufrió el Barcelona en sus carnes en San Siro. ¿Qué explicación tiene?

Al-Khelaïfi , presidente de la ECA, ha agriado sus críticas contra el Barcelona en los últimos tiempos. Nada parece ser casual. Acoso y derribo al Barcelona. Ceferin dice que ni comió ni durmió en 48 horas. Había mucho en juego. El intento de la Superliga no parece que vaya a salirles gratis a los tres díscolos.

No olvidemos esta misma temporada el penalti clamoroso a Dembélé no pitado en Múnich contra el Bayern. Todo ello te hace pensar si realmente molesta este Barcelona reconstruido. Los propios jugadores se muestran desconcertados. No saben a qué atenerse y no saben que se les puede o no pitar exactamente.

Algunos dudaran de la validez del gol de Pedri alegando que al haber mano previa de Ansu no debe subir, pero eso es darle voluntariedad a una jugada que se le echa encima. El delantero no imagina el error de Obama que le deja literalmente la pelota en el mano.

Pero aún siendo grave este error, la decisión más incomprensible es la del penalti clamoroso que comete Dumfries impidiendo el regante precisamente de Ansu, todos hemos visto en infinidad de tomas de la jugada desde todos los ángulos y en NINGUNA se observa que la pelota haya tocado antes en la cabeza del jugador sino que directamente le golpea en el brazo impidiendo el cabezazo de Ansu. Me dicen que el árbitro lo único que comentó al banquillo del Barcelona que el VAR le había dicho que no era penalti. Tardaron muy poco en avisarle, todo lo contrario que en la primera parte en l jugó del posible penalti de Eric Garcia con la revisión del fuera de juego. ¿ porque no dedico 30 segundos de su tiempo a revisar la jugada? Es mejor revisar que equivocarse pero arriba ya no le dieron opción. Raro, raro.

No hubiera servido de nada una queja formal. Todos sabemos que es un papel mojado y que quedará guardado en un archivo con cientos de quejas más de clubes que también se sentían agraviados. Y sin comentar la dura entrada a Busquets, más que posible roja de Calhanoglu.

Insistí que el Barcelona debe mejorar mucho para merecer la clasificación , que leyó mal el partido de Milán porque no esperaba un Inter tan defensivo y que tiene que competir mejor y no depender solo de los goles de Lewandowski pero eso no quita la indignación e incomprensión con lo que está sucediendo en Europa en los últimos tiempos.

Hay que mirar hacia adelante, reconducir la rabia para luchar ante el Inter y para ganar con la suficiente claridad como para que no pueda influir el maldito VAR.