Lamine se gana la titularidad y Gundogan, el banquillo

Ya no podemos esperar más para ver a Lamine Yamal como titular. El equipo salvó ante el Celta los muebles con una remontada que aún nos estamos preguntamos como se logró. Ante el Mallorca, los errores defensivos, el desorden en el centro del campo y las imprecisiones arriba lastraron demasiado al equipo.

Cuando entró al campo Lamine Yamal no es que se solucionaran todos los problemas y el equipo empezara a jugar como un metrónomo, pero la sensación de qué algo podía pasar en Mallorca fue creciente. Los jugadores baleares se desesperaron y empezaron las imprecisiones para intentar frenar los regates y las internadas del joven blaugrana.

Quizás hay que dejar de pensar en Lamine Yamal como el mejor revulsivo y empezar a confiar en él como un recurso de inicio. Por descontado que hay que proteger al jugador y no sobreexponerle pero empieza a ser un clamor que el equipo juega mucho mejor con él en el campo y que se está ganando estar de partida. Es verdad que Raphinha está poniendo muchas ganas y Ferran está marcando goles pero lo que pone nervioso al rival es ver como las piernas de Lamine les pueden hacer un roto si le dejan dos metros para jugar. Seguro que Xavi sabe encontrar el encaje de todos.

Gundogan necesita mejorar

Si con la entrada de Fermín y Lamine Yamal le cambió la cara al equipo, el que no dio su mejor versión en Mallorca fue Ilkay Gundogan. El ex del City no estuvo acertado a la hora de crear fluidez en el juego ni aportó peligro al área rival. Muy bien marcado y sellado en el centro del campo no consiguió romper las líneas ni por carrera, ni por pase.

Ha demostrado que puede ser un futbolista decisivo y sobre todo su mentalidad ganadora pero hay días que la calidad hay que complementarla con el esfuerzo y parece que no fue su mejor día. Tiene aún temporada por delante pero quizás tocará ver en que partidos puede aparecer la mejor versión del futbolista. Xavi necesita a todos los jugadores enchufados y funcionando pero quizás no acertó con los que colocó sobre el césped de Son Moix.