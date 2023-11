La intrahistoria de una pregunta que Deco no vio venir

Sí, fui yo quién le preguntó a Deco sobre el futuro de Xavi Hernández. En la première del documental de Bojan y dos días después de palmar el Clásico, me pareció oportuno sacarle al director deportivo azulgrana un titular de apoyo al míster. Deco no respondió, por entender que no procedía. No soy dudoso con Xavi, lo sabe todo el mundo. Defendí su fichaje cuando en el club nos trasladaban que andaba verde y cuando, de manera incomprensible, decidieron alargar la agonía de Ronald Koeman.

Para mí, Hernández debería ser el técnico del Barça durante la próxima década. Juntando todos los parámetros, no veo a nadie mejor para gestionar los retos que se acercan. Os voy a contar el sentido de mi pregunta. El Barça anda metido en una espiral de esquizofrenia. Es tan inaceptable el juego del equipo en Donosti como discutible el discurso de grandeza que se emite desde dentro. Desde luego, lejos de la realidad que vive el club. El presidente sueña, otra vez, con el mejor Barça de la historia, pero se olvida que Xavi, Iniesta o Puyol estuvieron años sin rascar nada. Si Andrés, un genio de este deporte, fue suplente en una final de Champions a los 24 años, ¿queremos ahora que Pedri, Gavi o Fermín nos lleven ya a la gloria, tras dos años de Europa League?

El proceso pide calma y en el club manda la prisa. Xavi, tal vez obligado, ha comprado ese contexto y es la víctima principal del entorno. A cada derrota, Xavi out. A cada mal partido, el recuerdo de Koeman, que perdió una liga con 33 goles de Messi. Laporta va a toda vela pero los tiempos del fútbol son los que son. Sin renunciar a nada, debe tenerlo presente. Por todo eso, le pregunté a Deco. Un gesto público, en la derrota, nunca está de más.