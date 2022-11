Me gusta Luis Enrique

AZOTE DEL MADRIDISMO

Es una persona que va de cara, y eso provoca ampollas y descontenta a muchos. El madridismo le tiene manía. Es osado, provocador y no se anda con contemplaciones, lo que le da una escasa reputación entre quienes piensan todo lo contrario a lo que él predica. Luis Enrique no se deja impresionar por la opinión merengue, que lo tienen por el azote del madridismo.

Se recuerda a disgusto en la capital su pasado como jugador del Madrid y van diciendo que es un traidor y que se ha hecho más de enemigo que el propio enemigo. En cambio, el barcelonismo está con él. Muchos le ven como “uno de los nuestros”. Hay culés que no les importa nada la selección y, sin embargo, disfrutan al ver que solamente ha convocado a dos jugadores del Real Madrid frente a siete del Barça. Tengo un amigo muy merengue que no desea otra cosa que España pinche en el Mundial para ver fracasar a su entrenador.

Puedo estar de acuerdo en que el estilo de Luis a la hora de dirigirse a la prensa no es siempre apropiado; esto lo vimos cuando entrenaba en can Barça y lo vemos ahora en la selección: es tajante, vehemente y hay una cierta soberbia para según con quién. Pero, en mi opinión, es un grandísimo entrenador, el mejor que puede tener ahora el equipo nacional.

Liderazgo desmesurado

Aunque el fútbol de selecciones me deja bastante frío, no soy ni de los que desea que España pierda ni gane, en todo caso si España llegase a la final, prefiero, como es lógico, que se lleve la copa y no otra selección que me es ajena. Miraré los partidos de la selección pensando en que la apuesta del entrenador funcione para que el equipo llegue lo más lejos posible, y así aquellos que desean su caída sigan sufriendo hasta el último momento.

Más de un jugador que ha entrenado a las órdenes del asturiano me ha comentado que se trata de alguien que sabe muy bien lo que hace, aunque su desmesurado liderazgo le ha costado a veces, como fue el caso de su etapa en el Barcelona, algún conflicto con quien ya sabemos.

La Copa del Mundo arranca para España y aquellos que están a favor y en contra de Luis Enrique están que se frotan las manos. ¿Quién se reirá el último?