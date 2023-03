España empieza su nueva era con victoria

La nueva España de De la Fuente inició su particular ciclo con una victoria. La selección se impuso a una Noruega sin Haaland (3-0) y logró su primer triunfo en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024. “No me gusta ser rehén de ningún sistema, lo que me ocupa es sacar lo mejor de todos mis futbolistas dándoles las mejores herramientas posibles. La idea de juego la tenemos clara, jugar con balón y atacar, atacar y atacar", aseguraba el técnico horas antes de su debut. De los deseos a la realidad acostumbra a haber un gran trecho. Y este sábado se comprobó: el cambio de seleccionador no provocó un cambio en el rendimiento de la selección. Se ganó, sí. Aunque el marcador fue engañoso. Y la imagen se pareció demasiado a la que ofreció la España de Luis Enrique.

De la Fuente no tiene el impacto mediático de Luis Enrique. Tampoco lo pretende. De hecho, su perfil está en las antípodas del de su antecesor. Conciliador y alejado del ruido que provocaba el asturiano, el nuevo seleccionador pretende centrar todos sus esfuerzos en lo deportivo con un objetivo muy claro: sacarle el máximo rendimiento a esta generación de jóvenes jugadores que él tan bien conoce de las categorías inferiores. El partido ante Noruega mantuvo las dudas del pasado sobre la capacidad de esta selección de convertirse en un equipo campeón. Hay talento, pero falta un nuevo plan que permita exprimirlo al máximo. La exhibición final de Joselu maquilló la irregularidad de España y permitió un triunfo más amplio de lo merecido.

LA CUARTA LIGA CONSECUTIVA

El Barça femenino prosigue con su insultante dominio en la Liga. Las blaugranas sumaron ante el Madrid (con récord de asistencia en el Estadi Johan Cruyff incluido: 5.569 aficionados) su victoria número 23 en 23 partidos. Un pleno de puntos (69) que demuestra la abrumadora superioridad del equipo de Jonathan Giráldez sobre el resto de sus rivales. Incluso sobre un renovado Madrid, aunque este sábado les puso las cosas muy difíciles a las culés, que solo pudieron ganar con un gol de penalti marcado por Rölfo.

El extraordinario trabajo hecho en el Barça femenino a lo largo de los últimos años (con una firme apuesta, primero de Bartomeu y después de Laporta) está dando sus frutos con títulos. Ayer se certificó el campeonato liguero (cuarto consecutivo) y el próximo miércoles buscará su pasaporte para las semifinales de la Champions ante la Roma (0-1 en la ida).

Por cierto, el dominio del Barça en los clásicos esta temporada es abrumador. El club blaugrana domina 5-1 al blanco. El equipo masculino ha ganado un partido de Liga, la final de la Supercopa de España y la ida de las semifinales de la Copa. El equipo femenino ha ganado los dos partidos de Liga.