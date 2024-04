Eliminar al PSG y salvar la temporada

Xavi, en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper / JAVI FERRÁNDIZ

En su día, en la previa del partido del Barcelona ante el Nápoles, dije que si el equipo no levantaba su nivel al ofrecido con respecto al primer tiempo frente al Mallorca, tan solo tres días antes del enfrentamiento, no le daba para eliminar al conjunto italiano.

Aquello le llamó la atención al técnico del Barcelona, Xavi Hernández, que en la rueda de prensa previa me recordó que yo pensaba que al Barcelona no le daba para eliminar a los italianos. No era lo que yo había dicho, lo que yo quería decir es que con el rendimiento que había ofrecido el equipo tan solo unos días antes no invitaba a pensar que sería suficiente para eliminar a los partenopeos. Es más, el equipo, la afición y el propio cuerpo técnico dieron ese paso adelante y me dieron la razón para poder doblegar a los italianos, como les pedíamos.

Sin embargo, ahora, tan solo unos días antes del enfrentamiento ante un equipo más poderoso, como es el PSG de Luis Enrique, con jugadores que impresionan como Mbappé, Dembélé, Donnarumma y otros tantos, lo que parecía una misión casi imposible se ha dulcificado con el buen rendimiento del propio Barcelona.

De la misma forma que hace unas semanas no mostraba regularidad ni contundencia ni seguridad, este Barcelona, que lleva nueve partidos sin perder en Liga y once consecutivos sin conocer la derrota, es otro equipo. El nivel exhibido en los últimos tiempos invita a pensar que tiene capacidad suficiente como para eliminar, por muy poderoso que sea, al once parisino de Luis Enrique. Las tornas han cambiado y el Barcelona ha hecho una cosa muy importante: asegurar su línea defensiva y cerrar su portería durante muchos más encuentros de lo habitual, que era uno de los males que arrastraba en los últimos tiempos.

El regreso de Ter Stegen, el crecimiento de Cubarsí, junto a la mejoría de Koundé, han hecho de la zaga del Barcelona algo mucho más sólido y fiable que en el comienzo de la temporada. La fantasía de Lamine y la reaparición goleadora de Lewandowski pueden hacer el resto. El fútbol no es matemática, esto no es lógica, pero, a priori, sí podríamos decir que este Barcelona está capacitado no solo para plantarle cara a los parisinos, sino para eliminar al conjunto galo a doble vuelta y además jugando el segundo partido en el Estadio Olímpico de Montjuïc.

Pero no estaría de más otro paso adelante, también esta vez, de todos los estamentos: el cuerpo técnico, los jugadores y el público. Con todo ello, seguro que hay más garantías de volver a repetir otra noche mágica europea y, por qué no, rememorar, aunque espero que no haga falta tanto, aquella remontada histórica del seis a uno con el enloquecedor gol de Sergi Roberto. Muchas veces nos reclaman optimismo en el entorno. ¡Pues, claro que se puede eliminar al PSG, llegar a las semifinales de Champions y así salvar la temporada!