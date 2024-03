Cristiano Ronaldo y una nube de hipocresía

Cristiano Ronaldo con la camiseta del Al Nassr / EFE

Lejos de disfrutar del fútbol y dar gracias por haber coincidido en la época de dos bestias competitivas como Leo Messi y Cristiano Ronaldo, muchos aprovechan sus cifras en Estados Unidos y Arabia Saudí para seguir alimentando un debate que se cerró con sus respectivas salidas del fútbol europeo.

Aunque a muchos les duela, lo que Leo Messi o Cristiano Ronaldo hagan lejos del máximo nivel competitivo no debería usarse para enaltecer o menospreciar sus inmaculadas carreras. Lo sufrió el argentino en su momento. Ahora, es el portugués al que le toca morder el polvo. Sin prácticamente opciones en Liga y fuera de la AFC Champions League tras fallar un gol cantado, quizás el más sencillo de su trayectoria, el futbolista de 39 años es objeto de críticas y burlas.

Pero hace apenas unos meses vivió la otra cara de la moneda. Se usó que fue el máximo goleador de 2023 (54 goles) para destacarlo por encima del resto, cuando todo el mundo sabe que no está ni cerca del rendimiento de Harry Kane y Kylian Mbappé (52 tantos) o Erling Haaland (50 dianas), sus principales perseguidores en la lista de goleadores, que juegan a primer nivel en Europa.

Ni tanto, ni tan poco. A mi parecer, presumir de las cifras de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí es, simplemente, hacer el ridículo. Pichichi en liga, el portugés ha gritado su famoso 'Siuuu' 22 veces esta temporada. Siete de ellas, desde los once metros. Ha disputado 21 partidos, por lo que su promedio de goles está por encima del gol por partido (1.05). ¿Se hace lo mismo con Aleksandr Mitrovic? ¿O con su compañero de equipo, Anderson Talisca?

El primero demostró en Inglaterra ser un delantero demasiado bueno para Championship, pero justo para la Premier. Suma 20 goles en 20 partidos (ocho de penalti). El segundo, que su mayor logro ha sido defender la camiseta del Benfica o del Besiktas, acumula 16 en 17 partidos (0,94 por encuentro).

Además, cuenta con el añadido de no poder lanzar ni penaltis ni faltas, ya que todas son, por decreto, para el 'Bicho'. Si no contaramos los goles de penalti, el ex del Real Madrid sumaría menos goles que el brasileño. Concretamente, cinco menos.

Lo mismo sucede con los tantos con Portugal. En 2023 marcó 10, pero... ¿A qué selecciones? Liechtenstein (3), Bosnia y Herzegovina (2), Eslovaquia (2), Luxemburgo (2) e Islandia (1). Ni un combinado de primer nivel.

Evidentemente, es increíble que a sus 39 años siga marcando goles, y a este ritmo imparable. Pero comparar sus cifras con gente que aún juega en Europa es un flaco favor para un ganador de cinco Balones de Oro y una muestra de que hay gente con la mente muy cerrada.