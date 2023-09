Para mí es claro: Barça, 2 - Sevilla, 0

El Barça puso todo su empeño ante el Sevilla y tuvo premio. Xavi le cambió la cara al equipo con el planteamiento de inicio y consiguió un juego vistoso, rápido y alegre. El Sevilla salió de arranque siendo un prodigio de entrega y ganas y el resultado fue un partido que alegró la noche del viernes a culés y sevillistas.

La tarde no fue tan alegre, de hecho el Sevilla se dedicó a amargarla con un comunicado fuera de lugar sin sentido alguno y con la pataleta incluída de no querer sentarse en el palco. El motivo no es otro que los avances en la investigación abierta por el 'caso Negreira'.

El Barça respondió con contundencia, seriedad y firmeza. Si en alguna ocasión los comunicados del club habían sido breves y dejando muchas cosas en el aire, en esta ocasión ha sido un ejercicio magistral de como responder un comunicado basado en suposiciones e insinuaciones. El club blaugrana anunció que rompía relaciones con el Sevilla y es que no es para menos. De hecho si tantos problemas tenía la directiva, no hacía falta que hubieran viajado hasta Barcelona.

El Sevilla se marcó dos goles en propia. Uno en forma de comunicado y otro de Ramos.

El gesto a la grada se lo regalamos al club hispalense pero la contundencia hace que la partida de los comunicados sea para el Barça. La primera victoria de la noche fue para el club blaugrana en el ámbito institucional.

En el campo, el Barça lo intentó, bregó, luchó y sobre todo lo hizo jugando con fuerza, velocidad y muchas, muchas ganas. El gol llegó en propia, pero vale y si es de Ramos, más alegría ha provocado en el barcelonismo.

También ha hecho sonreír a los culés el desparpajo y el juego que son capaces de generar Fermín López y Lamine Yamal. El futuro ya es presente.